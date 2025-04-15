5 млн лет назад крупнейшее в истории Земли наводнение создало море: оно существует и сегодня (видео)

Миллионы лет назад вода из Атлантического океана нашла путь через современный Гибралтарский пролив. Теория предполагает, что океаническая вода устремилась по склону высотой в километр с невероятной скоростью, вырыв на своем пути впадину глубиной с небоскреб.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Около 5 миллионов лет назад Средиземное море было в основном сухим и соленым бассейном, однако затем сюда хлынуло так много воды, что она заполнила впадину всего за несколько лет, а возможно и месяцев. Ученые считают, на пике наводнение сбросило примерно в 1000 раз больше воды, чем современная река Амазонка.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученого-землеведа Дэниела Гарсиа-Кастелланос из Института геофизики Барселоны и почетного профессора геоморфологии Пола Карлинга из Саутгемптонского университета, к такому выводу они пришли еще в 2009 году, когда исследовали подводный каньон, раскопанный вдоль Гибралтарского пролива. Команда предположила, что подводный каньон, вероятно, был вырезан мощным наводнением, произошедшим миллионы лет назад. Е теория верна, так называемый Занклийский мегапотоп станет крупнейшим наводнением, зафиксированным на Земле.

Однако такая необычная теория требует веских доказательств. В своем новом исследовании ученые изучили осадочные породы Занклийской эпохи, фиксирующие, как вода хлынула через пропасть между современной Сицилией и материковой Африкой, чтобы заполнить восточную часть Средиземного моря.

Команда отмечает, что их новая работа фактически поставила точку в истории, начавшейся в конце 19 века. Именно тогда геологи, изучающие богатые солью скальные обнажения вокруг Средиземного моря, обнаружили, что около 5-6 миллионов лет назад, задолго до оледенений последних ледниковых периодов, произошло нечто необычное: море высохло. Ученые назвали этот период "мессинским", а высыхание — "мессинский кризис солености".

В 1970-х годах ученые впервые пробурили скважину глубоко под Средиземным морем в осадочные породы мессинского яруса. В результате им удалось сделать сразу три открытия:

обнаружили огромный слой соли под большей частью морского дна — это подтверждает, что около 6 миллионов лет назад, как раз когда сместились тектонические плиты и море стало в значительной степени изолированным от Атлантического океана;

над слоем соли был обнаружен осадок с окаменелостями из мелководных, слабосоленых озер — это указывает на то, что Средиземное море опустилось более чем на километр ниже сегодняшнего уровня;

каменистые слои над солью резко сместились обратно к более типичным глубоководным осадкам.

Термин "Занклийский потоп" был придуман в 1970-х годах для обозначения окончания кризиса, когда ученые на самом деле не знали, в чем он заключался или сколько времени потребовалось для заполнения высохшего средиземноморского бассейна.

Следующий прорыв в этой теории произошел в 2009 году, когда геофизические данные указали на то, что огромная подводная впадина между Атлантическим и Средиземным морем, вероятно, была создана внезапным и катастрофическим наводнением.

Результаты последнего исследования ученых подтверждают эту теорию. В ходе анализа ученые исследовали регион, где вода, заполняющая западный бассейн Средиземного моря, должна была впасть в хребет более высокой земли, соединяющий современные Африку и Италию, известный как Сицилийский порог.

Если холмы и впадины на Сицилии также были сформированы огромным наводнением, то обломки горных пород, вымытые из основания впадин, должны были быть обнаружены на вершинах холмов более 5 миллионов лет спустя. В результате команда обнаружила беспорядочные и деформированные обломки камней.

Далее ученые разработали компьютерную модель, чтобы воссоздать, как потоки воды могли пересечь одну часть Сицилийского порога. Она показала, что поток потока действительно будет имитировать направление обтекаемых холмов.

Результаты указывают на то, что холмы были высечены водой глубиной 40 метров или более, со скоростью около 115 километров в час. В одной области, которую ученые смоделировали, 13 миллионов кубических метров воды в секунду затопили бы восточный средиземноморский бассейн.

Ранее Фокус писал о том, что Средиземное море исчезнет с лица Земли: ученые рассказали, когда это произойдет.