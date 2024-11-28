Замер во времени на 12 миллионов лет: ученые обнаружили останки уникального крокодила

Палеонтологи из Перу обнаружили удивительно сохранившуюся окаменелость ювенильного гариала, вида морских крокодилов, возраст которого оценивается в 10-12 миллионов лет. Окаменелость, обнаруженная в пустыне Окукахе, примерно в 350 километрах к югу от Лимы, достигает трех метров в длину.

Находка палеонтологов знаменует собой важный момент, поскольку это первый задокументированный ювенильный экземпляр данного вида, что указывает на то, что на момент гибели он еще не достиг своего полного взрослого размера. Палеонтолог позвоночных Марио Гамарра, руководивший реконструкцией, обратил внимание на ярко выраженные физические характеристики этого древнего крокодила. В отличие от современных крокодилов и аллигаторов, этот гариал имел заметно удлиненную морду, приспособленную к питанию исключительно рыбой, и напоминал современного индийского гариала по его рыбоядным привычкам. Гамарра подчеркнул важность этого открытия для понимания путей эволюции и экологической роли доисторических крокодилов, пишет GMA News Online.

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Раскопки проводились совместными усилиями Геологического, горного и металлургического института Перу и школы Ла-Унион. В этом районе пустыни Окукахе ранее было обнаружено множество окаменелостей эпохи миоцена, от карликовых китов и дельфинов до акул, что подчеркивает его статус палеонтологической сокровищницы.

На момент гибели крокодил еще не достиг своего полного взрослого размера Фото: Ernesto Benavides/AFP

Более широкий контекст этого открытия вписывает его в богатую хронологию морской эволюции в эпоху миоцена — период, охватывающий примерно от 5 до 23 миллионов лет назад. Такие ископаемые дают неоценимое представление о морском биоразнообразии и климатических сдвигах того времени, помогая ученым реконструировать древние экосистемы и проследить родословную современных видов животных.

Что касается глобального значения, то индийский гариал, один из ближайших живых родственников недавно обнаруженной окаменелости, в настоящее время внесен в список Международного союза охраны природы, как находящийся под критической угрозой исчезновения. Это придает открытию особую важность, позволяя взглянуть на виды, пережившие миллионы лет, но сталкивающиеся с современными угрозами, связанными с потерей среды обитания и деятельностью человека и находящиеся на грани вымирания.

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