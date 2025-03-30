Спасла себя и маленькую сестру: женщина голыми руками отбилась от крокодила

Обычный поход за водой едва не закончился трагедией, но благодаря смелости и самообладанию женщина спасла жизнь и себе и своей родственнице.

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В Намибии 28-летняя женщина смогла победить крокодила, напавшего на нее у реки. Об этом сообщает издание The Namibian.

Инцидент произошел 18 марта в области Западное Каванго, недалеко от деревни Мукекете. Женщина пришла к реке за водой вместе с девятилетней сестрой. Когда она уже собиралась уходить, из воды неожиданно выскочил крокодил и вцепился ей в бедро.

Несмотря на опасность, намибийка не растерялась. Она схватила крокодила за пасть обеими руками и начала разжимать челюсти. Ей удалось освободиться, после чего хищник уполз обратно в реку.

Иллюстративное фото Фото: AFP

Пострадавшая получила травмы бедра и обеих рук. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.

По данным властей, это уже третье нападение крокодила на человека в этом районе менее чем за два месяца. Местные службы призывают жителей к осторожности и планируют усилить меры безопасности у водоемов.

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