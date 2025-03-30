Врятувала себе і маленьку сестру: жінка голими руками відбилася від крокодила

Звичайний похід по воду ледь не закінчився трагедією, але завдяки сміливості та самовладанню жінка врятувала життя і собі, і своїй родичці.

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У Намібії 28-річна жінка змогла перемогти крокодила, який напав на неї біля річки. Про це повідомляє видання The Namibian.

Інцидент стався 18 березня в області Західне Каванго, недалеко від села Мукекете. Жінка прийшла до річки по воду разом із дев'ятирічною сестрою. Коли вона вже збиралася йти, з води несподівано вискочив крокодил і вчепився їй у стегно.

Незважаючи на небезпеку, намібійка не розгубилася. Вона схопила крокодила за пащу обома руками і почала розтискати щелепи. Їй вдалося звільнитися, після чого хижак поповз назад у річку.

Ілюстративне фото Фото: AFP

Постраждала отримала травми стегна та обох рук. Зараз вона перебуває в лікарні, її стан оцінюють як стабільний.

За даними влади, це вже третій напад крокодила на людину в цьому районі менш ніж за два місяці. Місцеві служби закликають жителів до обережності і планують посилити заходи безпеки біля водойм.

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