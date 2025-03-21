Моторошну істоту, що нагадує скелет русалки, викинуло на пляж (фото)

За словами Поли Ріган, дивний об'єкт частково був похований у піску й оточений водоростями. На знімках, зроблених подружжям, видно, як навколо знахідки збираються інші відпочивальники.

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Відвідувачі пляжу в Маргейті (графство Кент, Англія) були шоковані несподіваною знахідкою: загадкова істота, що нагадує гібрид скелета і русалки, виявилася викинутою на берег. Її виявила місцева мешканка Пола Ріган під час прогулянки вздовж моря зі своїм чоловіком Дейвом у понеділок, 10 березня. Про це пише Daily Star.

За словами жінки, дивний об'єкт частково був похований у піску й оточений водоростями.

"Голова виглядала як скелет, а задня частина — там, де був риб'ячий хвіст, — була м'якою і кальмароподібною. Воно не було слизьким або таким, що розкладається, але виглядало дуже дивно", — поділилася британка.

Пола Ріган разом із чоловіком і незвичайною знахідкою Фото: SWNS

На знімках, зроблених подружжям, видно, як навколо знахідки збираються інші відпочивальники, намагаючись з'ясувати, що ж це за істота.

"Спочатку я подумала, що це мертвий тюлень або корч. Але коли ми підійшли ближче, стало зрозуміло, що це щось зовсім незвичне", — згадує Пола.

Варіанти припущень про походження дивної фігури варіювалися від інопланетянина і морської інсталяції до уламків корабля або декоративної фігури, що прикрашала ніс судна.

Варіанти припущень про походження дивної фігури варіювалися від інопланетянина і морської інсталяції до уламків корабля або декоративної фігури Фото: SWNS

Місцева влада — Рада району Танет — підтвердила, що в курсі знахідки, але утрималася від коментарів.

Раніше Фокус повідомляв, що собаку-гібрида продали за рекордну суму. Чоловік на ім'я Сатіш володіє розплідником, в якому міститься понад 150 різних порід. Нещодавно він поповнив свою колекцію рідкісних собак.

Також стало відомо, що подружжя помітило на задньому дворі слона і жирафа. Деон Гелденбойс і Кім Сміт живуть недалеко від заповідника. За їхніми словами, на своєму подвір'ї вони зустрічали левицю, жирафа, дикобраза, а також величезного африканського слона.