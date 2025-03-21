Жуткое существо, напоминающее скелет русалки, выбросило на пляж (фото)

По словам Полы Риган, странный объект частично был погребен в песке и окружен водорослями. На снимках, сделанных супругами, видно, как вокруг находки собираются другие отдыхающие.

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Посетители пляжа в Маргейте (графство Кент, Англия) были шокированы неожиданной находкой: загадочное существо, напоминающее гибрид скелета и русалки, оказалось выброшено на берег. Его обнаружила местная жительница Пола Риган во время прогулки вдоль моря со своим мужем Дэйвом в понедельник, 10 марта. Об этом пишет Daily Star.

По словам женщины, странный объект частично был погребен в песке и окружен водорослями.

"Голова выглядела как скелет, а задняя часть — там, где был рыбий хвост, — была мягкой и кальмарообразной. Оно не было склизким или разлагающимся, но выглядело очень странно", — поделилась британка.

Пола Риган вместе с мужем и необычной находкой Фото: SWNS

На снимках, сделанных супругами, видно, как вокруг находки собираются другие отдыхающие, пытаясь выяснить, что же это за существо.

"Сначала я подумала, что это мертвый тюлень или коряга. Но когда мы подошли ближе, стало понятно, что это нечто совершенно необычное", — вспоминает Пола.

Варианты предположений о происхождении странной фигуры варьировались от инопланетянина и морской инсталляции до обломков корабля или декоративной фигуры, украшавшей нос судна.

Варианты предположений о происхождении странной фигуры варьировались от инопланетянина и морской инсталляции до обломков корабля или декоративной фигуры Фото: SWNS

Местные власти — Совет района Танет — подтвердили, что в курсе находки, но воздержались от комментариев.

Ранее Фокус сообщал, что собаку-гибрида продали за рекордную сумму. Мужчина по имени Сатиш владеет питомником, в котором содержится более 150 различных пород. Недавно он пополнил свою коллекцию редких собак.

Также стало известно, что супруги заметили на заднем дворе слона и жирафа. Деон Гелденбойс и Ким Смит живут недалеко от заповедника. По их словам, на своем дворе они встречали львицу, жирафа, циветту, дикобраза, а также огромного африканского слона.