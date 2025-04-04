Раненый после ДТП крокодил набросился на мужчину

В Африке в руку мужчины вцепился крокодил после того, как тот дернул его за хвост. Животное было ранено и ползло к воде после того, как его сбило такси.

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Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент случился на востоке Африки в Омусате, одном из 14 административных областей Намибии. На 41-летнего мужчину напал крокодил, после того, как он приблизился к нему, дернул за хвост и похлопал его по спине.

До этого пресмыкающееся получило ранения и лежало, никого не трогая и не двигаясь.

Когда рука мужчины коснулась крокодила, тот резко крутанул головой и вцепился мужчине в руку.

Присутствующие начали кричать от увиденного.

"Послышался шум воды, голова крокодила развернулась и он напал. В одно мгновение мы услышали крики людей, а рука мужчины уже была в пасти крокодила", — приводит медиа слова руководителя общины рассказал Фестуса Петруса.

Сообщается, что крокодил был ранен, поскольку его сбило такси, когда он переходил дорогу ранее в тот день.

Напомним, что в Намибии 28-летняя женщина смогла победить крокодила, который напал на нее у реки. Она пришла к реке за водой вместе с девятилетней сестрой. Когда она уже собиралась идти, из воды неожиданно выскочил крокодил и вцепился ей в бедро. Несмотря на опасность, намибийка не растерялась.