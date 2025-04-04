Поранений після ДТП крокодил накинувся на чоловіка

У Африці в руку чоловіка вчепився крокодил після того, як той смикнув його за хвіст. Тварина була поранена і повзла до води після того, як її збило таксі.

Related video

Про це повідомило видання The Sun.

Інцидент трапився на сході Африки в Омусаті, одному з 14 адміністративних областей Намібії. На 41-річного чоловіка напав крокодил, після того, як він наблизився до нього, смикнув за хвіст і поплескав його по спині.

До цього плазун отримав поранення і лежав, нікого не чіпаючи і не рухаючись.

Коли рука чоловіка торкнулася крокодила, той різко крутнув головою і вчепився чоловікові в руку.

Присутні почали кричати від побаченого.

"Почувся шум води, голова крокодила розвернулася і він напав. В одну мить ми почули крики людей, а рука чоловіка вже була в пащі крокодила", — наводить медіа слова керівника громади розповів Фестуса Петруса.

Повідомляється, що крокодил був поранений, оскільки його збило таксі, коли він переходив дорогу раніше того дня.

Нагадаємо, що у Намібії 28-річна жінка змогла перемогти крокодила, який напав на неї біля річки. Вона прийшла до річки по воду разом із дев'ятирічною сестрою. Коли вона вже збиралася йти, з води несподівано вискочив крокодил і вчепився їй у стегно. Попри небезпеку, намібійка не розгубилася.