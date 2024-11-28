Завмер у часі на 12 мільйонів років: учені виявили рештки унікального крокодила

Палеонтологи з Перу виявили напрочуд збережену скам'янілість ювенільного гаріала, виду морських крокодилів, вік якого оцінюється в 10-12 мільйонів років. Скам'янілість, виявлена в пустелі Окукахе, приблизно за 350 кілометрів на південь від Ліми, досягає трьох метрів у довжину.

Знахідка палеонтологів знаменує собою важливий момент, оскільки це перший задокументований ювенільний екземпляр цього виду, що вказує на те, що на момент загибелі він ще не досяг свого повного дорослого розміру. Палеонтолог хребетних Маріо Гамарра, який керував реконструкцією, звернув увагу на яскраво виражені фізичні характеристики цього стародавнього крокодила. На відміну від сучасних крокодилів та алігаторів, цей гаріал мав помітно видовжену морду, пристосовану до харчування виключно рибою, і нагадував сучасного індійського гаріала за його рибоїдними звичками. Гамарра підкреслив важливість цього відкриття для розуміння шляхів еволюції та екологічної ролі доісторичних крокодилів, пише GMA News Online.

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Розкопки проводилися спільними зусиллями Геологічного, гірничого і металургійного інституту Перу і школи Ла-Уніон. У цьому районі пустелі Окукахе раніше було виявлено безліч скам'янілостей епохи міоцену, від карликових китів і дельфінів до акул, що підкреслює його статус палеонтологічної скарбниці.

На момент загибелі крокодил ще не досяг свого повного дорослого розміру Фото: Ernesto Benavides/AFP

Ширший контекст цього відкриття вписує його в багату хронологію морської еволюції в епоху міоцену — період, що охоплює приблизно від 5 до 23 мільйонів років тому. Такі викопні дають неоціненне уявлення про морське біорізноманіття і кліматичні зрушення того часу, допомагаючи вченим реконструювати стародавні екосистеми і простежити родовід сучасних видів тварин.

Що стосується глобального значення, то індійський гаріал, один із найближчих живих родичів нещодавно виявленої скам'янілості, наразі занесений до списку Міжнародного союзу охорони природи, як такий, що перебуває під критичною загрозою зникнення. Це надає відкриттю особливої важливості, даючи змогу поглянути на види, які пережили мільйони років, але стикаються з сучасними загрозами, пов'язаними з втратою середовища проживання і діяльністю людини, та перебувають на межі вимирання.

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