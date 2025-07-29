Аварія з поїздом у Німеччині: серед постраждалих українці, зокрема діти, що відомо про їхній стан

Внаслідок сходження пасажирського поїзда з рейок, що трапилася у неділю, 27 липня, на німецькій землі Баден-Вюртемберг, постраждали близько п'ятдесяти людей і загинули троє. Серед постраждалих внаслідок аварії також кілька українців.

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Щонайменше п'ятеро громадян України постраждали через аварію на залізниці у Німеччині. Про це розповіли кореспондентам "Європейської правди" у пресслужбі Міністерства закордонних справ України 28 липня.

У відомстві повідомили, що постраждалими українцями виявилися 59-річний чоловік, а також сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі вони наразі перебувають під наглядом медичних працівників місцевих лікарень.

"Загрози їхньому життю немає", — зазначили у відомстві.

Також у МЗС України додали, що загиблих серед українців немає. Розслідування жахливої аварії, внаслідок якої постраждали десятки людей, триває, і перебуває під наглядом генерального консульства України у німецькому Мюнхені.

У Німеччині з рейок зійшов пасажирський поїзд: що відомо

X (Twitter) | Аварія поїзда у Німеччині Фото: X (Twitter)

Аварія потяга у Німеччині трапилася увечері у неділю, 27 липня. Пасажирський потяг зійшов з рейок, серед загиблих опинилися машиніст локомотива та ще один працівник залізниці, повідомило німецьке видання Bild.

Фахівці Німецької метеорологічної служби розповіли, що перед аварією у регіоні пройшлися сильні зливи. У деяких районах випало за короткий проміжок часу від 30 до 40 літрів дощу на квадратний метр.

Така сильна злива могла стати причиною зсуву ґрунту, через що й трапився жахливий інцидент. Увечері 28 липня видання Bild також повідомило, що машиніст локомотива побачив зсув землі, однак було вже надто пізно.

У районі німецької землі Баден-Вюртемберг на момент публікації тривають роботи з ліквідації наслідків катастрофи. Кореспонденти місцевого ЗМІ інформували, що ліквідація є доволі складною.

Нагадаємо, 28 липня у ДСНС повідомили, що внаслідок негоди в Одеській області на намет із дітьми впало дерево.

Також 8 липня негода спричинила масштабний блекаут по всій Україні: сотні населених пунктів опинилися без електроенергії через шквальний вітер.