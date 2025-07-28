У Німеччині з рейок зійшов потяг: є загиблі і десятки постраждалих, чому могла трапитися катастрофа (фото, відео)

Увечері 27 липня у німецькому Баден-Вюртемберзі трапилася жахлива аварія на залізниці: пасажирський потяг, у якому на момент їзди перебувало щонайменше 100 людей, зійшов із рейок. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людей загинули та близько 50 постраждали.

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Серед загиблих опинився машиніст локомотива та ще один працівник залізниці. Причиною катастрофи могла стати негода — сильні дощі. Подробиці розповіло німецьке видання Bild.

Як повідомили фахівці Німецької метеорологічної служби, перед аварією у регіоні пройшлася сильна злива. Упродовж короткого періоду в деяких районах випало від 30 до 40 літрів дощу на квадратний метр.

Злива натомість могла спричинити зсув ґрунту, що й могло спричинити аварію.

"Тут йшли сильні дощі, тому не можна виключати, що сильна злива та пов’язаний з нею зсув також стали причиною", — розповів міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

Фотографії з місця інциденту також демонструють, що міг трапитися зсув ґрунту.

NonstopNews | у Німеччині потяг зійшов з рейок

На місці інциденту працюють оперативні служби. Триває розслідування щодо причин катастрофи, яка забрала життя людей і травмувала десятки. Собаки-рятувальники допомагали оперативникам шукати людей під завалами потяга.

Deutsche Bahn створила безплатну спеціальну гарячу лінію для постраждалих у залізничній аварії та їхніх сімей.

За інформацією агентства Reuters, поїзд рухався по маршруту довжиною приблизно 90 км (55 миль) між Зігмарингеном і Ульмом. Деякі вагони, як повідомили кореспонденти, залишилися цілими, однак зіткнулися один із одним та перекинулися.

Нагадаємо, 23 липня агентство Reuters повідомило, що Німеччина розробляє тарганів-кіборгів, яких хоче змусити шпигувати.

Також 25 липня у МВС Німеччини інформували, що припиняють видачу гуманітарних віз, що пов'язано із загостренням ситуації у безпековій сфері.