Німеччина призупиняє видачу гуманітарних віз: чи торкнеться це українців

Німеччина тимчасово припинила видачу гуманітарних віз за низкою регіональних програм, спрямованих на прийом іноземців, які потребують захисту.

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Рішення пов'язане із загостренням ситуації у сфері безпеки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Зокрема, на паузу поставлено програму прийому біженців з Лівану. Також тимчасово призупинено регіональні ініціативи, спрямовані на надання притулку громадянам Сирії, Іраку та Афганістану.

Видачу гуманітарних віз за цими напрямками фактично припинено, що істотно ускладнює легальний в'їзд до країни для багатьох, хто потребує захисту. У відомстві підкреслюють, що, незважаючи на обмеження програм, в окремих випадках в'їзд іноземців може бути дозволений, якщо це відповідає державним інтересам.

Ті, хто вже перебуває на території Німеччини за гуманітарними візами, зможуть продовжити своє право на проживання в рамках звичайної процедури. Водночас доля заяв, які вже подані та перебувають на розгляді, залишається невизначеною.

Зазначимо, у квітні 2025 року Фокус писав про зміну правил для українських біженців у Німеччині. Видання Handelsblatt повідомило, що йдеться про зупинення допомоги переселенцям за програмами ООН і ЄС. При цьому йшлося про громадян України та Сирії, яких приймали за квотою в 13 тис. осіб від Агентства у справах біженців ООН і Європейської комісії.

Нагадуємо, у липні медіа STERN.de розповіло про кількість українських біженців, які стали безхатченками в Німеччині.