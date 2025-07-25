Германия приостанавливает выдачу гуманитарных виз: коснется ли это украинцев

Германия временно прекратила выдачу гуманитарных виз по ряду региональных программ, направленных на прием иностранцев, нуждающихся в защите.

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Решение связано с обострением ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Германии.

В частности, на паузу поставлена программа приема беженцев из Ливана. Также временно приостановлены региональные инициативы, направленные на предоставление убежища гражданам Сирии, Ирака та Афганистана.

Выдача гуманитарных виз по этим направлениям фактически прекращена, что существенно усложняет легальный въезд в страну для многих нуждающихся в защите. В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на ограничение программ, в отдельных случаях въезд иностранцев может быть разрешен, если это соответствует государственным интересам.

Те, кто уже находится на территории Германии по гуманитарным визам, смогут продлить свое право на проживание в рамках обычной процедуры. В то же время судьба заявлений, которые уже поданы и находятся на рассмотрении, остается неопределенной.

Отметим, в апреле 2025 года Фокус писал об изменении правил для украинских беженцев в Германии. Издание Handelsblatt сообщило, что речь идет об остановке помощи переселенцам по программам ООН и ЕС. При этом речь шла о гражданах Украины и Сирии, которые принимались по квоте в 13 тыс. человек от Агентства по делам беженцев ООН и Европейской комиссии.

Напоминаем, в июле медиа STERN.de рассказало о количестве украинских беженцев, которые стали бездомными в Германии.