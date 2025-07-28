В Германии с рельсов сошел поезд: есть погибшие и десятки пострадавших, почему могла случиться катастрофа (фото, видео)

Вечером 27 июля в немецком Баден-Вюртемберге произошла ужасная авария на железной дороге: пассажирский поезд, в котором на момент езды находилось не менее 100 человек, сошел с рельсов. В результате инцидента по меньшей мере 3 человека погибли и около 50 пострадали.

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Среди погибших оказался машинист локомотива и еще один работник железной дороги. Причиной катастрофы могла стать непогода — сильные дожди. Подробности рассказало немецкое издание Bild.

Как сообщили специалисты Немецкой метеорологической службы, перед аварией в регионе прошёлся сильный ливень. В течение короткого периода в некоторых районах выпало от 30 до 40 литров дождя на квадратный метр.

Ливень зато мог вызвать оползень, что и могло вызвать аварию.

"Здесь шли сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что сильный ливень и связанный с ним оползень также стали причиной", — рассказал министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

Фотографии с места инцидента также демонстрируют, что мог случиться оползень.

NonstopNews | в Германии поезд сошел с рельсов

На месте инцидента работают оперативные службы. Продолжается расследование причин катастрофы, которая унесла жизни людей и травмировала десятки. Собаки-спасатели помогали оперативникам искать людей под завалами поезда.

Deutsche Bahn создала бесплатную специальную горячую линию для пострадавших в железнодорожной аварии и их семей.

По информации агентства Reuters, поезд двигался по маршруту длиной примерно 90 км (55 миль) между Зигмарингеном и Ульмом. Некоторые вагоны, как сообщили корреспонденты, остались целыми, однако столкнулись друг с другом и перевернулись.

Напомним, 23 июля агентство Reuters сообщило, что Германия разрабатывает тараканов-киборгов, которых хочет заставить шпионить.

Также 25 июля в МВД Германии информировали, что прекращают выдачу гуманитарных виз, что связано с обострением ситуации в сфере безопасности.