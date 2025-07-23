Наденут рюкзаки и заставят шпионить: Германия разрабатывает тараканов-киборгов, — Reuters

Электрические раздражители должны позволить людям дистанционно контролировать движения насекомых. Цель состоит в том, чтобы они предоставляли информацию для наблюдения во враждебной среде.

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В Германии рассматривают различные идеи по повышению обороноспособности страны. Среди них даже есть идея создания тараканов-киборгов. Об этом пишет издание Reuters.

Агентство Reuters пообщалось с двумя десятками руководителей, инвесторов и политиков, чтобы исследовать, как Германия — крупнейшая экономика Европы — стремится играть центральную роль в перевооружении континента.

Так, издание приводит мнение соучредителя немецкой компании Helsing, самого ценного оборонного стартапа Европы Гундберта Шерфа. Он считает, что вторжение России в Украину изменило все.

"В этом году Европа впервые за десятилетие тратит больше на приобретение оборонных технологий, чем США", — сказал он журналистам.

Helsing является частью волны немецких оборонных стартапов, разрабатывающих передовые технологии, от танкоподобных роботов с искусственным интеллектом и беспилотных мини-подводных лодок до боевых тараканов-шпионов.

"Мы хотим помочь вернуть Европе ее хребет", — сказал Шерф.

Глава Центра киберинноваций, инновационный акселератор Бундесвера Свен Вайценеггер также заявил, что война в Украине меняет социальное отношение, устраняя стигму относительно работы в оборонном секторе.

Он сообщил, что получает 20-30 предложений в LinkedIn в день, по сравнению с, возможно, 2-3 запросами в неделю в 2020 году, с идеями по развитию оборонных технологий.

Некоторые из разрабатываемых идей похожи на научную фантастику, например тараканы-киборги от Swarm Biotactics, оснащенные специализированными миниатюрными рюкзаками, позволяющими собирать данные в режиме реального времени с помощью камер.

Электрические раздражители должны позволить людям дистанционно контролировать движения насекомых. Цель состоит в том, чтобы они предоставляли информацию для наблюдения во враждебной среде, например, информацию о позициях врага.

"Наши биороботы, созданные на основе живых насекомых, оснащены нейронной стимуляцией, датчиками и модулями безопасной связи. Ими можно управлять индивидуально или работать автономно роями", — сказал генеральный директор Штефан Вильгельм.

Напомним, что китайская компания Kestrel Defense представила экзоскелет нового поколения с двигателем, предназначенный для повышения выносливости и мобильности солдат, управляющих беспилотниками и передовыми боевыми системами.