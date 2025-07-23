Экзоскелет нового поколения с двигателем: в Китае создали роботизированный костюм для солдат

Экзоскелет поддерживает небольшие квадрокоптеры и разведывательные дроны, которые можно разворачивать непосредственно на месте.

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Китайская компания Kestrel Defense представила экзоскелет нового поколения с двигателем, предназначенный для повышения выносливости и мобильности солдат, управляющих беспилотниками и передовыми боевыми системами. Об этом сообщает издание Defence.blog.

Фотографии роботизированного костюма распространили в сети. Экзоскелет интегрирован поддержкой для запуска и управления малыми беспилотными летательными аппаратами.

Система разработана для операторов беспилотников, артиллерийских подразделений и разведывательных групп, оказывая физическую помощь во время длительных миссий.

Костюм имеет шарнирные опоры для рук и ног. Это позволяет солдату поддерживать стабильность в положении на корточках или стоя на коленях в течение длительного времени, что является критически важным преимуществом для задач дистанционного пилотирования.

Также экзоскелет имеет модульный рюкзак с источником питания и оборудованием для передачи данных.

На шлеме есть дисплей с визором дополненной реальности, через который транслируется информация в реальном времени.

Каркас костюма довольно легкий, а силовые шарниры позволяют солдатам переносить более тяжелые грузы, уменьшая при этом усталость.

Пока что компания-производитель Kestrel не опубликовала официальных характеристик. Впрочем, в рекламных материалах указывается, что экзоскелет поддерживает небольшие квадрокоптеры и разведывательные дроны, которые можно разворачивать непосредственно на месте.

Напомним, что военные из США отказались от "непобедимых" костюмов в пользу "умных" очков, которые помогут переводить текст и находить врагов.

Также сообщалось, что военно-воздушные силы США испытывают новый экзоскелет с пневматическим двигателем, который делает человека сильнее и выносливее.