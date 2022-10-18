Армия США начала тестировать экзоскелет, расширяющий возможности человека

В ходе демонстрации возможностей технологии, двое бойцов смогли переместить груз весом в 1500 кг. Ранее для такого нужно было привлекать 4-5 человек.

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Военно-воздушные силы США испытывают новый экзоскелет с пневматическим двигателем, который делает человека сильнее и выносливее. Об этом сообщает Defense Brief.

Экзоскелет Forge разработан компанией ROAM Robotics. Он предназначен для облегчения погрузки воздушных носильщиков, в задачи которых входит погрузка и разгрузка больших поддонов с оборудованием, снаряжением и продуктами питания с самолетов.

Два бойца из 87-й эскадрильи ВВС США продемонстрировали возможности экзоскелета. Он состоит из рюкзака и специальных механизмов на теле. С его помощью они смогли передвинуть поддон весом свыше 1500 кг. Обычно для перемещения такого груза нужно 4 или 5 человек.

"Я определенно могу заметить разницу; на мои колени оказывается гораздо меньшее давление, и я чувствую помощь, которую оказывает эта система", — сказал главный мастер сержант Шон Стормс.

При помощи экзоскелета военные смогут существенно оптимизировать ряд процессов. В частности, можно будет быстрее загружать тяжелые объекты на самолет, используя меньше людей. Таким образом можно будет экономить и средства Пентагона.

Работа с грузами связана с хроническими болезнями, травмами и постоянной нагрузкой на суставы людей. При помощи экзоскелета военные могут делать больше, но уставая меньше.

"Я вижу дополнительное применение этого пневматического экзоскелета, в первую очередь в миссиях по аэромедицинской эвакуации, где наш медицинский персонал завозит больных и раненых военных в заднюю часть самолета. Мы должны думать о безопасности нашего медицинского персонала, а также о безопасности тех, кого мы лечим и эвакуируем от вреда", — заявил бригадный генерал Джон Андрус из 711-го крыла Human Performance.

Напомним, армия Китая показала вооруженных роботов и экзоскелеты. На робота они установили стрелковое оружие.

Ранее армия Тайвани начала тестировать военные экзоскелеты, которые уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.