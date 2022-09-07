Армия Китая похвасталась вооруженными роботами, "умными" шарами и экзоскелетами (видео)

Китай демонстрирует передовые военные технологии на фоне обострившихся отношений с США.

Китайцы показали новые образцы высокотехнологичного вооружения, включая стреляющих роботов-собак, дроны и шары-шпионы. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на видео из китайской социальной сети Weibo.

Новые технологии представлены оборонной компанией Kestrel. В ролике видно, как солдат прикрепил на стену довольно крупную панель управления с экраном, а другой запустил маленького шарообразного робота-разведчика. Устройство под управлением оператора может перемещаться по комнатам и передавать видеоизображение, чтобы военные могли составить план здания и подготовиться к штурму.

Китайцы также показали робота-собаку "Striker" — внешне он похож на машины американской компании Boston Dynamics, но оснащен стрелковым оружием. Судя по видео, на его спине можно закреплять автоматические винтовки, пулеметы или ручные гранатометы, которыми пользуются китайские военные. Утверждается, что робот разгоняется до 14,5 км/ч, действовать в сотрудничестве с пехотой и бронетехникой. Striker можно доставлять на поле боя при помощи крупного беспилотного летательного аппарата, а также использовать для запуска маленьких дронов.

Показан также солдат с экзоскелетом в стиле "Робокопа" на спине и руках. Предполагается, что такое оборудование поможет военным переносить более тяжелое оружие и снаряжение, не уставая при этом.

Cейчас Китай принимает участие в крупных военных учениях "Восток-2022" в России. В них задействуют более 50 тысяч военнослужащих и 5 тысяч единиц вооружения и боевой техники. Учения разевернутся на 7 российских полигонах, а также в Охотском и Японском морях.

Ранее писали, что Россия хвастается своими боевыми роботами, которые не соответствуют заявленным характеристикам. После вторжения в Украину страны Запада ввели мощные санкции, которые сократили поставки электроники в РФ и значительно замедлили темпы производства вооружения.