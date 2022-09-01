В РФ стартовали масштабные учения "Восток-2022" с Китаем и Индией (фото)

В маневрах будет участвовать свыше 50 тысяч солдат и 5 тысяч единиц техники. У Запада вызывает озабоченность участие в них нейтральной Индии.

В России начались стратегические командно-штабные учения "Восток-2022", к которым привлекут свыше 50 000 военных и 5000 единиц вооружения и техники. Об этом сообщает DW.

1 сентября в РФ стартовали крупные учения, которые охватят 7 военных полигонов Восточного военного округа и акватории Охотского и Японского морей. По данным Минобороны РФ, к маневрам привлекут 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и кораблей обеспечения.

Ныне началось развертывание кораблей Тихоокеанского флота для решения задач по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и на восток от Камчатки.

[ + – ] В учениях примет участие более 50 тыс. военных

По сценарию учений в акватории Японского моря ВМС РФ и Китая проведут совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. Кроме этого будут отработаны действия по поражению кораблей и сил морского десанта условного противника. Для этого применят ракеты и артиллерию.

[ + – ] Учения завершатся 7 сентября

За маневрами следят эксперты стран ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других стран. Учения завершатся 7 сентября.

Запад внимательно следит за учениями

Отмечается, что в учениях примет участие Китай и Индии, которая соблюдает нейтралитет в войне РФ против Украины. Именно участие Индии вызывает особенное внимание у Запада. Несмотря на нейтралитет, Индия получает большое количество оружия именно из РФ, хотя параллельно этому она входит в Индийско-Тихоокеанский альянс с США, Японией и Австралией. Поэтому в Штатах высказали озабоченность из-за участия Индии в учениях на фоне вторжения Кремля в Украину.

Вместе с тем Китай сохраняет партнерские и дружественные отношения с РФ несмотря на войну. Китай до сих пор не осудил действия РФ. Последние годы обе страны провели ряд совместных учений. Президент Путин не исключает возможности формирования военного альянса с КНР.

Напомним, 31 августа США начали совместные учения с Южной Кореей для сдерживания КНДР.

Ранее в Румынии прошли учения с задействованием стратегических бомбардировщиков В-52.