В РФ стартували масштабні навчання "Схід-2022" з Китаєм та Індією (фото)

У маневрах братиме участь понад 50 тисяч солдат і 5 тисяч одиниць техніки. У Заходу викликає занепокоєння участь у них нейтральної Індії.

У Росії розпочалися стратегічні командно-штабні навчання "Схід-2022", до яких залучать понад 50 000 військових і 5 000 одиниць озброєння та техніки. Про це повідомляє DW.

1 вересня в РФ стартували великі навчання, які охоплять 7 військових полігонів Східного військового округу та акваторії Охотського та Японського морів. За даними Міноборони РФ, до маневрів залучать 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і кораблів забезпечення.

Нині почалося розгортання кораблів Тихоокеанського флоту для вирішення завдань з організації протикорабельної, протиповітряної та протичовнової оборони в Японському морі та на схід від Камчатки.

[ + – ] У навчаннях візьме участь понад 50 тис. військових

За сценарієм навчань в акваторії Японського моря ВМС РФ та Китаю проведуть спільні практичні дії щодо оборони морських комунікацій і районів морської економічної діяльності. Крім цього, будуть відпрацьовані дії з ураження кораблів і сил морського десанту умовного супротивника. Для цього застосують ракети й артилерію.

[ + – ] Навчання завершаться 7 вересня

За маневрами стежать експерти країн ОДКБ, Шанхайської організації співробітництва й інших країн. Навчання завершаться 7 вересня.

Захід уважно стежить за навчаннями

Зазначається, що в навчаннях візьме участь Китай та Індія, яка дотримується нейтралітету у війні РФ проти України. Саме участь Індії викликає особливу увагу Заходу. Незважаючи на нейтралітет, Індія отримує велику кількість зброї саме з РФ, хоча паралельно до цього вона входить до Індійсько-Тихоокеанського альянсу зі США, Японією та Австралією. Тому в Штатах висловили занепокоєння через участь Індії у навчаннях на тлі вторгненні Кремля в Україну.

Водночас Китай зберігає партнерські та дружні відносини з РФ попри війну. Китай досі не засудив дії РФ. Останні роки обидві країни провели низку спільних навчань. Президент Путін не відкидає можливості формування військового альянсу з КНР.

Нагадаємо, 31 серпня США розпочали спільні навчання з Південною Кореєю для стримування КНДР.

Раніше в Румунії пройшли навчання із залученням стратегічних бомбардувальників В-52.