Американські бомбардувальники B-52 вперше проходили на навчаннях під командуванням Румунії

Стратегічні бомбардувальники провели навчання на шляху з Великої Британії до Чорноморського регіону. Маневри потрібні для відточення спільних дій союзників по НАТО.

У межах навчальної місії бомбардувальної оперативної групи НАТО американські бомбардувальники B-52 вперше керувались румунськими військовими. Про це повідомляє Defense Brief.

Вказується, що В-52 вперше потрапили під командування і контроль НАТО під час навчальної місії над Румунією. Союзні сили Канади, Румунії та Франції відпрацьовували процедури супроводу винищувачів і бомбардувальників із Великої Британії до Румунії та Чорноморського регіону.

У процесі навчань В-52 провів низку змодельованих наступальних ударів та оборонних маневрів. Перехід літаків під командування Румунії — це створення довіри та можливість для відпрацювання спільних дій.

"Ми надаємо розширені можливості та заходи щодо підвищення готовності в Євроатлантичному регіоні, створюючи при цьому гнучкі варіанти для бомбардувальників, якщо їм потрібно буде реагувати на будь-які зміни в оперативному середовищі", — заявив командувач союзників НАТО та ВПС США в Європі генерал Джеймс Хукер.

Для навчань залучили чотири В-52Н Stratofortresses з 5-го бомбардувального крила на авіабазі Майна на базі Королівських ВПС Ферфорд в Англії. Літаки знаходяться на території Великої Британії для допомоги у проведенні навчань RAF Fairford. Для проведення маневрів на території Британії створять передовий операційний центр бомбардувальників ВПС США у Європі.

B-52 — це американський стратегічний бомбардувальник компанії Boeing. Його початок експлуатації сягає 1955 року. За роки виробництва було виготовлено приблизно 750 літаків. Незважаючи на майже 70 років експлуатації, літак усе ще у строю ВПС США. B-52 здатний перевозити ядерні ракети і багато різних ракет і бомб.

Нагадаємо, хакери виставили на продаж секретні дані про ракети НАТО. За інформацією журналістів, вкрали інформацію про ЗРК Sky Sabre і ракети Land Ceptor CAMM.

Раніше повідомлялося, що В-52 отримав нові оновлення, незважаючи на 70 років експлуатації.