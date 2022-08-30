Американские бомбардировщики B-52 впервые проходили на учениях под командованием Румынии

Стратегические бомбардировщики провели учения на пути из Великобритании в Черноморский регион. Маневры нужны для оттачивания совместных действий союзников по НАТО.

В рамках учебной миссии бомбардировочной оперативной группы НАТО, американские бомбардировщики B-52 впервые управлялись румынскими военными. Об этом сообщает Defense Brief.

Указывается, что В-52 впервые попали под командование и контроль НАТО во время учебной миссии над Румынией. Союзные силы Канады, Румынии и Франции отрабатывали процедуры сопровождения истребителей и бомбардировщиков из Великобритании в Румынию и Черноморский регион.

В ходе учений В-52 провел ряд смоделированных наступательных ударов и оборонительных маневров. Переход самолетов под командование Румынии — это создание доверия и возможность для отработки совместных действий.

"Мы предоставляем расширенные возможности и мероприятия по повышению готовности в Евроатлантическом регионе, создавая при этом гибкие варианты для бомбардировщиков, если им нужно будет реагировать на любые изменения в оперативной среде", — заявил командующий союзникоами НАТО и ВВС США в Европе генерал Джеймс Хукер.

Для учений привлекли четыре В-52Н Stratofortresses из 5-го бомбардировочного крыла на авиабазе Майна на базе Королевских ВВС Фэрфорд в Англии. Самолеты находятся на территории Великобритании для помощи в проведении учений RAF Fairford. Для проведения маневров на территории Британии создадут передовой операционный центр бомбардировщиков ВВС США в Европе.

B-52 — это американский стратегический бомбардировщик компании Boeing. Его начало эксплуатации уходит к 1955 году. За годы производство было изготовлено около 750 самолетов. Несмотря на почти 70 лет эксплуатации, самолет все еще в строю ВВС США. B-52 способен перевозить ядерные ракеты и большое количество различных ракет и бомб.

Напомним, хакеры выставили на продажу секретные данные о ракетах НАТО. По информации журналистов, украли информацию о ЗРК Sky Sabre и ракетах Land Ceptor CAMM.

Ранее сообщалось, что В-52 получил новые обновления несмотря на 70 лет эксплуатации.