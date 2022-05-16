Самолету уже 70 лет, но он будет летать еще несколько десятилетий благодаря ряду прошлых и будущих обновлений.

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Возможно ли, чтобы бомбардировщик B-52 времен войны во Вьетнаме летал целое столетие? Самолету уже 70 лет, но он будет летать еще несколько десятилетий благодаря ряду прошлых и будущих обновлений.

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Фокус перевел новый текст Криса Осборна, посвященный самому известному бомбардировщику США.

Опередивший свое время. Дотянет ли бомбардировщик B-52 до сотни лет службы

Много лет назад разработчики вооружения для ВВС пришли к выводу, что сама конструкция самолета B-52 еще вполне жизнеспособна, несмотря на его возраст. Поэтому инженеры годами работали над усилением конструкции планера и внедрением широкого спектра современных модернизаций. К ним относится новая радиосистема CONECT, способная использовать цифровую сеть для обмена разведданными в реальном времени в полете. Благодаря этому пилоты все время в курсе новой информации о целях.

Еще недавно B-52 находился в процессе подготовки к стрельбе гиперзвуковым оружием, крылатыми ракетами и даже еще не существующим вооружением. Новейшим обновлением стала замена устаревшего двигателя на новый, более экономичный коммерческий движок, разработанный для снижения расхода топлива и требований к техническому обслуживанию.

[ + – ] B-52F сбрасывает бомбы Mk 117 750 lb (340 кг) во время Вьетнамской войны. Фото 1965—1966 гг

"Это дает возможность установить более надежные поршневые двигатели и цифровую подложку. Она необходима для эффективности атак с применением электроники", – сказал бывший командующий ВВС Global Strike генерал Тим Рэй в видеоинтервью Институту аэрокосмических исследований Митчелла в прошлом году.

Наряду с совершенно новой системой радаров B-52 осваивает новые коммуникационные и сетевые технологии, среди которых быстрое переключение на низкочастотную радиосвязь для поддержки связи с ядерным оружием. Вероятно, самой значимой новинкой стала технология радиосвязи datalink, позволяющая летным экипажам получать свежие данные разведки и корректировать целеуказание в реальном времени в полете, устраняя необходимость полагаться исключительно на данные разведки, полученные до вылета.

В последние годы бомбардировщик также получил новую конфигурацию внутреннего отсека вооружения (IWBU), позволяющую самолету нести большее количество JDAMS (Joint Direct Attack Munitions – боеприпасы совместной прямой атаки), JASSMS (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles – совместные ракеты класса "воздух-поверхность"), а также миниатюрные ловушки воздушного запуска, или MALD. Новый внутренний отсек IWBU оснащен цифровым интерфейсом и поворотной пусковой установкой для увеличения полезной нагрузки оружия, позволяя B-52 нести до восьми новейших бомб серии "J".

[ + – ] Boeing B-52H с оружием

Благодаря этим и другим обновлениям B-52 станет гораздо мощнее с появлением нескольких футуристических видов оружия, таких как разрабатываемая в настоящее время ракета большой дальности с ядерным потенциалом. Решающее значение в вопросе вооружения имеет тот факт, что ВВС планируют запускать с B-52 гиперзвуковое оружие. В прошлом году ВВС выполнили имитацию стрельбы по цели, находящейся на расстоянии 600 морских миль (более 1100 км), с помощью перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183. Согласно отчету ВВС, во время этого испытания B-52 получил данные о цели от датчиков, расположенных на расстоянии 1600 км – на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

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Об авторе

Крис Осборн – работал в прошлом в Пентагоне в в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Был ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.