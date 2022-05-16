Літаку вже 70 років, але він літатиме ще кілька десятиліть завдяки низці минулих і майбутніх оновлень.

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Чи можливо, щоб бомбардувальник B-52 часів війни у В'єтнамі літав ціле століття? Літаку вже 70 років, але він літатиме ще кілька десятиліть завдяки низці минулих і майбутніх оновлень.

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Фокус переклав новий текст Кріса Осборна, присвячений найвідомішому бомбардувальнику США.

Випередив свій час. Чи дотягне бомбардувальник B-52 до сотні років служби

Багато років тому розробники озброєння для ВПС дійшли висновку, що власне конструкція літака B-52 ще цілком життєздатна, незважаючи на його вік. Тому інженери роками працювали над посиленням конструкції планера та впровадженням широкого спектру сучасних модернізацій. До них належить нова радіосистема CONECT, здатна використовувати цифрову мережу для обміну розвідданими в реальному часі в польоті. Завдяки цьому пілоти постійно в курсі нової інформації про цілі.

Ще нещодавно B-52 знаходився в процесі підготовки до стрільби гіперзвуковою зброєю, крилатими ракетами і навіть ще не наявним озброєнням. Новим оновленням стала заміна застарілого двигуна на новий, більш економічний комерційний двигун, розроблений для зниження витрати пального та вимог до технічного обслуговування.

[ + – ] B-52F скидає бомби Mk 117750 lb (340 кг) під час В'єтнамської війни. Фото 1965-1966 рр.

"Це дає можливість встановити більш надійні поршневі двигуни та цифрову підкладку. Вона необхідна для ефективності атак із застосуванням електроніки", — сказав колишній командувач ВПС Global Strike генерал Тім Рей у відеоінтерв'ю Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла минулого року.

Разом з абсолютно новою системою радарів B-52 освоює нові комунікаційні та мережеві технології, серед яких швидке переключення на низькочастотний радіозв'язок для підтримки зв'язку з ядерною зброєю. Ймовірно, найбільш значимою новинкою стала технологія радіозв'язку datalink, що дозволяє льотним екіпажам отримувати нові дані розвідки та коригувати цільове вказування в реальному часі в польоті, усуваючи необхідність покладатися виключно на дані розвідки, отримані до вильоту.

В останні роки бомбардувальник також отримав нову конфігурацію внутрішнього відсіку озброєння (IWBU), що дозволяє літаку нести більшу кількість JDAMS (Joint Direct Attack Munitions — боєприпаси спільної прямої атаки), JASSMS (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles — спільні ракети класу "повітря-поверхня"), а також мініатюрні пастки повітряного запуску, або MALD. Новий внутрішній відсік IWBU оснащений цифровим інтерфейсом і поворотною пусковою установкою для збільшення корисного навантаження зброї, дозволяючи B-52 нести до восьми найновіших бомб серії "J".

[ + – ] Boeing B-52H зі зброєю

Завдяки цим та іншим оновленням B-52 стане набагато потужнішим із появою декількох футуристичних видів зброї, таких як ракета великої дальності, що розробляється нині, з ядерним потенціалом. Вирішальне значення у питанні озброєння має той факт, що ВПС планують запускати з B-52 гіперзвукову зброю. Минулого року ВПС виконали імітацію стрільби по цілі, що знаходиться на відстані 600 морських миль (понад 1 100 км), за допомогою перспективної гіперзвукової крилатої ракети AGM-183. Згідно зі звітом ВПС, під час цього випробування B-52 отримав дані про ціль від датчиків, розташованих на відстані 1 600 км — на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

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Про автора

Кріс Осборн — працював у минулому в Пентагоні в офісі помічника державного секретаря Збройних Сил із закупівель, логістики та технологій. Був ведучим і військовим експертом на національних телеканалах. Виступав на Fox News, MSNBC, The Military Channel і The History Channel як запрошений військовий експерт. Магістр порівняльного літературознавства Університету Колумбії.