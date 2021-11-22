Вічний бомбовоз. Чому B-52 залишається сучасним бомбардувальником навіть через 70 років

Оновлення настільки суттєві, що класичний бомбардувальник B-52 може прослужити ще сто років.

У сучасному бомбардувальнику B-52 від його попередника залишився лише планер – настільки всеосяжною була його модернізація. B-52 оснащений передовими і перспективними технологіями, що протистоять сучасним загрозам.

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Чи буде B-52 Stratofortress літати вічно? Здається цілком реальним, що перевірений часом бомбардувальник епохи В'єтнамської війни прослужить ще сто років з огляду на масштаб та охоплення оновлення цієї платформи.

Фокус переклав статтю Кріса Осборна — висококваліфікованого експерта із закупівель, логістики та технологій, який у минулому працював у Пентагоні. Стаття присвячена бомбардувальнику B-52 та його майбутньому.

B-52 Stratofortress: перевірений часом бомбардувальник епохи В'єтнамської війни

Літак, який колись славився масованими килимовими бомбардуваннями найзахищеніших ворожих цілей, тепер стійкий до кібератак, озброєний засобами радіоелектронної боротьби, стріляє гіперзвуковими ракетами, підключений до цифрової мережі та оснащений бомбами та крилатими ракетами з точним наведенням. Ця трансформація настільки суттєва, що класичний бомбардувальник B-52 зрештою може прослужити ще сто років.

Програма всебічної модернізації ґрунтується на припущенні, що самі по собі десятирічні планери літаків ще цілком міцні, сильні та надзвичайно життєздатні. Конструкціям потрібне деяке посилення та технічне обслуговування, але розробники озброєння ВПС США стверджують, що планери витримали випробування часом.

[ + – ] B-52. Може прослужити ще сто років Фото: US Army

У сучасному бомбардувальнику B-52 від його попередника залишився лише планер – настільки всеосяжною була його модернізація. B-52 оснащений передовими і перспективними технологіями, що протистоять сучасним загрозам. Модернізація тривала кілька десятиліть і охопила такий широкий перелік систем та технологій, що їх перерахування зайняло б надто багато місця.

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Багато років тому ВПС розпочали повне оновлення системи зв'язку літака, покликане, крім іншого, забезпечити збирання розвідувальної інформації в реальному часі в польоті. Система, що отримала назву Combat Network Communications Technology (CONECT), дає бомбардувальнику B-52 можливість передавати цифровими методами найважливіші подробиці завдання, такі як інформація про нові цілі, дані про місцевість, активність противника або розвіддані. У пресрелізі ВПС від 14 липня 2016 року, коли CONECT вперше встановили, наводяться слова Алана Вільямса, заступника керівника програми в Командуванні глобальних ударів ВПС США: "CONECT створює загальну оперативну картину для членів екіпажу літака, тому це нагадує встановлення кабелю локальної мережі у вашому будинку. Усі екрани в літаку підключені до одного і того ж каналу". Завдяки системі CONECT пілотам не доводиться покладатися тільки на заздалегідь запрограмовану інформацію про мету та місію: вони можуть отримувати важливі оновлення в режимі реального часу на шляху до мети та адаптуватися до умов і загроз, що змінюються.

Звичайно, під час модернізації замінюють і двигуни B-52, що значно покращує його характеристики. Однак, найбільш суттєвим та значущим оновленням у довгостроковій перспективі може виявитися новий внутрішній відсік для озброєння бомбардувальника, який значно розширює можливості перевезення зброї. Протягом багатьох років поетапно у внутрішньому відсіку з'являлися схеми для стрільби боєприпасами з лазерним наведенням Joint Direct Attack Munition, Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) та ракетами збільшеної дальності JASSM. У розширеному списку зброї також мініатюрні хибні ракети та їхні варіації із глушилками.

[ + – ] Пункт керування на B-52 Фото: US Army

Передбачаючи час, B-52 також навчається стріляти гіперзвуковою зброєю. Ця розробка дозволить бомбардувальнику проводити атаки на великій висоті зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. У межах підготовки до оснащення бомбардувальників гіперзвуковою зброєю ВПС провели імітацію стрілянини з ракети AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon на відстань шестисот морських миль (понад 1100 км).

Про автора

Кріс Осборн – редактор відділу оборони National Interest. Раніше Осборн працював у Пентагоні як висококваліфікований експерт в офісі помічника державного секретаря Збройних Сил із закупівель, логістики та технологій. Крім того, Осборн працював провідним та військовим експертом на національних телеканалах. Виступав на Fox News, MSNBC, The Military Channel та The History Channel як запрошений військовий експерт. Магістр з порівняльного літературознавства Університету Колумбії.

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