Мандрували та купалися: Чичваркін розповів про стосунки з Поляковою (відео)

Російський бізнесмен Євгеній Чичваркін відмовився вести дискусії з гейтерами, які критикують його "з диванів". Мільйонер вихваляється благодійністю та дружбою зі співачкою Олею Поляковою.

Співачка Оля Полякова та російський бізнесмен Євгеній Чичваркін спільно відпочивали в горах та спілкувались. Бізнесмен, який перебрався з РФ у Лондон, організував серію благодійних вечорів для збирання коштів на допомогу Україні, але скаржиться на несправедливий гейт з боку українців. Про стосунки з Поляковою та про реакцію на гейт Чичваркін розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Чичваркін про Полякову див. з 9:05

Чичваркін спершу повідомив, що на останній благодійній вечері зібрав 500 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні. З його слів, не зважаючи на це, українці обзивають його "хорошим русским" та негативного висловлюються, і під цю хвилю критики також потрапила співачка Оля Полякова. Росіянин запевнив, що у них гарні відносини. При цьому згадав, як вони підіймались в гори, спілкувались, а Полякова навіть наважилась поплавати у холодній гірській річці.

"Ми обожнюємо один одного. Ми в гори вже двічі піднімалися класно разом і купалися в холодній воді і Оля за це потрапила під цей гейт", — пролунало в ефірі.

Бізнесмен заявив, що деякі українські блогери почали гейт через благодійну вечерю на честь тисячоліття повномасштабного вторгнення РФ. Вони начебто казали, що "не можна обжиратись омарами та обмазувати блини ікрою, коли йде війна". Чичваркін наголосив, що не приймає критику "диванних блогерів".

"Я будь-які заперечення, будь-яку критику на свою адресу готовий сприймати від двох категорій людей — медиків та військових. Думка інших людей мене не цікавить. Думка людини, що сидить на дивані, не важлива. Я навіть у діалог не буду вступати, тому що це безглузда витрата емоцій та часу", — заявив він.

У розмові з журналістом росіянин не повідомив, коли саме контактував з Поляковою. На сторінці Instagram співачки, Чичваркіна та його дружини Тетяни Фокіної немає свіжих спільних фотографій чи розповідей про мандрівки.

Євгеній Чичваркін — 50-річний російський мільйонер, який після 2008 року перебрався у Велику Британію, почав критикувати президента РФ Володимира Путіна, а після вторгнення РФ — збирає кошти на допомогу українцям разом з одеситкою Нікою Білоцерковською. У інтерв'ю "Люкс ФМ "росіянин розповів, що передає кошти на витратні матеріали для діалізу в "Київський центр нефрології". Також купує медикаменти для допомоги пораненим бійцям ЗСУ.

Зазначимо, 25 жовтня Оля Полякова, яка після 22 лютого 2022 року припинила виступи в РФ, заявила, що знає точний рік завершення війни. На телешоу "20:23" вона запевнила слухачів, що це станеться 26 жовтня 2025 року. Аргументів не було, але пролунав анонс сольного концерту на Олімпійському.

Нагадуємо, восени 2024 Фокус розповів про кар'єру Полякової, яка почалась з України, продовжилась у РФ, а потім знов повернулась на батьківщину.