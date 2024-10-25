Еволюція Олі Полякової: від блондинки в російському кокошнику — до королеви ночі та пісень Перемоги

Фокус вирішив проаналізувати мінливі впродовж понад двох десятків років сценічні образи Олі Полякової та причини її дуже цікавих перетворень.

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26 жовтня в Палаці Спорту очікується грандіозний концерт Олі Полякової. Фокус вирішив пригадати еволюцію артистки, бо на українській естраді, мабуть, немає співачки, образ якої зазнав би стільки трансформацій: від білявки в російському кокошнику — до королеви ночі й оспівувачки Перемоги в костюмі захисного кольору, що натякає на військову форму. Змінювалася країна — змінювалася Оля Полякова.

Подумати страшно: Оля Полякова вже 24 роки на українській естраді. Однак перші 13 років ми про таку співачку майже не знали. Полякова на початку шляху робила з себе таку собі романтичну співачку а ля Наталя Ветлицька: млосна красуня, що чекає на мільйонера. З музичного погляду — це євродиско 1980-х у дусі гурту "Міраж" або Тані Овсієнко.

Перший альбом співачки "Приходи ко мне" вийшов у далекому 2000-му і ніким не був помічений. У кліпі вона ще постає у вигляді відносної скромниці-шатенки (за винятком епізодів у ванній) — то в білому костюмчику, то в білій сукні на тлі морів і курортів, використовуючи на повну котушку свої видатні зовнішні дані. У тексті звучить закличне: "Приходи ко мне каждый вечер, ты горишь в огне нашей встречи…"

Оля Полякова — "Приходи ко мне"

Мабуть, не дуже допомагало залучити кого потрібно, і вже в синглі "Цілуй мене" 2001 року значно посилився еротичний посил: у ролику співачка постала в спідній білизні. Майже оголена дівчина лежить на розкішному ліжку або на сіні — вся в пелюстках троянд: на вибір.

Оля Полякова — "Цілуй мене"

Співачка, яка вже стала блондинкою, виводить: "Моя природа — така проста". Так, нескладна загалом: упор — на прекрасне тіло. А заклик став конкретнішим: "Люби мене, люби мене і забери з собою". Незабаром він був почутий.

На початку нульових співоча красуня з Вінниці виходить заміж за столичного фінансиста Вадима Буряковського. Він жив по сусідству з ректором Київського університету культури і мистецтв Михайлом Поплавським і попросив надіслати на день народження "красиву і талановиту співачку". Вибір припав на Олю — вона була студенткою Поплавського.

Весь арсенал спокушання був при ній, включно з тодішнім репертуаром. І — шлюб фінансиста тріснув. А Полякова в особі Вадима знайшла чоловіка і спонсора своєї співочої кар'єри (на сьогодні в них двоє доньок: 19-річна Маша і 12-річна Аліса).

Оля Полякова з чоловіком Вадимом і доньками

Про все це докладно розповідає в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай сама Оля та її оточення.

Інтерв'ю Олі Полякової та її оточення Раміні Есказай

У 2008 році образ Полякової в кліпі та в пісні "Суперблондинка" стає агресивнішим і "заможнішим": вже в наявності є статус і спортивне авто:

"Не крадись, не прячься.

Беги, не беги.

Главный выстрел в сердце, контрольный – в мозги!

Конечно, любишь. Я — Суперблондинка!

Спортивная машинка

Стоит в гараже.

Конечно, хочешь!

Я — Суперблондинка,

Как белая снежинка:

я таю уже!"

У кліпі Оля зі ще однією блондинкою призводить до аварії приватний літак — через невміле керування. Співачка на себе приміряла розхожий образ дурнуватої блонди, що купається в розкоші. Щоб підкреслити свій новий соціальний статус, артистка поставила на голову імператорську корону. Її лірична героїня з Попелюшки перетворилася на імператрицю. Але народу-то що з того?

Оля Полякова — "Суперблондика"

За перші 13 років кар'єри і спонсорства чоловіка співачка так і не "зайшла" на музичний ринок. Її другий альбом "Шльопанці" вийшов тільки через довгих тринадцять років після першого! Доленосна (для обох) зустріч у 2012-му з продюсером Михайлом Ясинським усе змінила.

Ясинський запропонував їй виконати пісню "Шлепки". — "А я від неї вже відмовилася", — завила зі сміхом Полякова. — "І дарма", — переконано зауважив продюсер.

Автор "Шльопок" Віталій Таран (ексучасник рок-гурту "Армада" зі Слов'янська) справді пропонував їй цю штучку ще у 2011 році. Полякова тоді зневажливо кинула: "Це пісня для Вєрки Сердючки". Співачка не хотіла втрачати певний соціальний статус, який з'явився у її героїні в піснях.

Ясинський купив трек у Тарана і попросив доопрацювати текст відомого українського поета-пісняра Олександра Вратарева. Той дописує в тексті мелодраматичний момент про "женатика":

"С ума свела наша первая встреча

Я в шлепках бегала к тебе каждый вечер,

Ждала, что скоро свадьба, считала гостей

Тут здрасьте — ты женатый и трое детей

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп"

Оля Полякова — "Шльопки"

Прем'єра відео відбулася в травні 2013. У кліпі знявся сам Ясинський — у ролі "східного кавалера". У "Шлепок" сьогодні 55 млн переглядів.

Про переломний момент кар'єри Оля Полякова розповіла в інтерв'ю Ігорю Панасову і Karabas. live: "Ми записали пісню "Шлепки". З фінансами у мене були проблеми, років за два до цього Вадик (чоловік співачки) сказав мені: "Давай ти, мабуть, далі сама". І більше грошей на музичну кар'єру не давав. Я розуміла, що через кризу в нього справді справи йдуть не найкращим чином, тому не ображалася. Щоб зняти кліп, я взяла в борг 20 тисяч доларів. На місяць. Зняли, запустили і сидимо чекаємо. Місяць минув, на початку червня я зателефонувала тому, у кого брала в борг, і попросила відтермінування до липня, потім — до серпня… Пісня лунає з кожного чайника, на всіх пляжах, а концертів немає, на гастролі не кличуть, як гроші віддавати — незрозуміло. Нарешті, настав вересень… і в моє життя прийшов успіх і гастролі. За місяць я розплатилася з боргами, а гастролі тривають донині".

Отже, з'явився на світ замість блондинки, що купається в золоті, образ нещасної жінки, якій не щастить з особистим щастям, але вона не сумує і рятується гумором. Виник той самий емоційний гачок, що зв'язує артистку з аудиторією. Цій ліричній героїні народ уже був готовий співпереживати: разом із піснею з'явилися головні фанатки Полякової: жінки 35+.

Михайло Ясинський справедливо припускав, що у північного сусіда теж повно таких дам, і щоб завоювати російський ринок (а на нього був орієнтований тоді в своїй масі український) продюсер забезпечив Полякову кокошником а ля Russian style. Але за текстом образ вимальовувався іронічно-саркастичною, безжурною жінкою, що властиво, скоріше, українкам. Кумедно, що Полякова ще два роки тому цуралася пісень у дусі Сердючки, але зайняла скоріше саме її нішу, тим паче, що Данилко різко знизив гастрольну діяльність, пробавляючись корпоративами.

У грудні 2013 виходить пісня "Люли", де вже на співачці тонни кокошників різних мастей, зокрема пародійних: у вигляді павиного пір'я, кошиків і навіть плафонів люстри. Кокошник став на певний час невід'ємною частиною її сценічного іміджу, тож вона скаржилася в інтерв'ю на болі в шиї.

У тексті вже знайдена формула: стрімка закоханість героїні — раптове розставання з кавалером (він одружений, бабій тощо) — відчайдушне: фіг з ним.

У "Люлях" це:

"Я мечтала быть с тобою рядом

Твоим Солнцем, а может, градом

Ты оставил мне на сердце рану

Тебе доверилась я слишком рано.

Растворилось все, как наваждение

Ты – суббота, а я – воскресение.

Тебе верила я так упрямо

Теперь налево мне, тебе направо".

У кліпі на хіт "Первое лето без него" (2015) співачка починає у плетеному кокошнику, а потім у ж у такому собі стилізованому віночку — з повітряних кульок. На той час РФ уже захопила Крим, з'явилися "ЛНР", "ДНР" — руське, російське стає моветоном, і всього цього Полякова з Ясинським поступово починають позбуватися.

У тексті традиційно — розставання з негідником-кавалером:

"Он умел красиво говорить

Только не спешил кольцо дарить.

Надоело ждать и время истекло

Я встречаю первое лето без него!

Первое лето без него

Оказалось очень даже ничего".

Оля Попякова — "Перше літо без нього"

У хіті 2018-го "Королева ночі" у неї вже на голові корона замість кокошників. Знову сюжет про чоловічу підступність: "Оказалось, не одной обещания давал, все увидела вчера, и как будто умерла для меня любовь моя". І є в пісні адресне звернення до фанаток: "Дорогі, дівчатка! Якщо ви йдете в самотню ніч, то обов'язково станьте її королевою!" Тут сильний ефект перевертня: розставання не просто не вводить героїню в депресняк, а дає їй поштовх стати королевою. Рекордна кількість переглядів — 75 млн!

Оля Полякова — "Королева ночі"

Але є й інший спосіб позбутися стресу — він у хіті 2019 року "Нічна жриця":

"Ну что же темной ночью мне не спится?

Ну как могло такое вот случится!

Я жру и не могу остановиться

Наверно, я ночная жрица, ух!".

На голові вже корона міцно закріпилася замість кокошника.

Оля Полякова — "Нічна жриця"

У 2023 Оля Полякова разом з Анною Трінчер і Positiff випустила патріотичний трек "Шлях до перемоги":

"За те, що все ближче

стає Перемога

Подякуємо ЗСУ!

Подякуємо Богу!

Оля Полякова, Анна Трінчер, Positiff — "Шлях до перемоги"

Полякова без головних уборів, але зате в костюмі захисного кольору, що натякає на військову форму.

У 2023 Михайло Ясинський повідомив, що вони перекладатимуть репертуар українською мовою. Сказано — зроблено. Місяць тому з'явився кліп на нову пісню Полякової "Білий налив".

"Стиглі" дівчата разом із Поляковою в білих топіках і білих спідницях. Сюжет — звісно про підлих чоловіків-мучителів:

"Я забувала навіть, як мене звати,

Коли залишав мене внизу біля хати

Під небом… Під небом…

А яблука падають, білий налив,

І наше кохання, як детектив.

Дивлюся я і плачу, як же невчасно

Очі твої, як лампочки, згасли…"

Оля Полякова Білий налив".

Слова і музика — Тетяни Решетняк (TAYANNA), але трек написаний у стилі Полякової.

Що стосується суто ліричних речей, то Поляковій, звісно, краще цю тему не розганяти, щоб не витратити даремно ще 13 років. Якось на запальній вечірці-презентації української комедії "Свінгери" (2018), де Полякова грала блонду, яка мріє про багатого кавалера, Оля сіла за білий рояль і зіграла романтичну баладу про кохання. Одразу градус дійства впав — дивно, але факт: про страждання співати в Полякової не виходить. Ймовірно, це не узгоджується з її бойовитим характером. А природу, як відомо, не обдуриш.