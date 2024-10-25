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Культура

Еволюція Олі Полякової: від блондинки в російському кокошнику — до королеви ночі та пісень Перемоги

Оля Полякова, Ольга Полякова
Сценічні образи Ольги Полякової

Фокус вирішив проаналізувати мінливі впродовж понад двох десятків років сценічні образи Олі Полякової та причини її дуже цікавих перетворень.

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26 жовтня в Палаці Спорту очікується грандіозний концерт Олі Полякової. Фокус вирішив пригадати еволюцію артистки, бо на українській естраді, мабуть, немає співачки, образ якої зазнав би стільки трансформацій: від білявки в російському кокошнику — до королеви ночі й оспівувачки Перемоги в костюмі захисного кольору, що натякає на військову форму. Змінювалася країна — змінювалася Оля Полякова.

Подумати страшно: Оля Полякова вже 24 роки на українській естраді. Однак перші 13 років ми про таку співачку майже не знали. Полякова на початку шляху робила з себе таку собі романтичну співачку а ля Наталя Ветлицька: млосна красуня, що чекає на мільйонера. З музичного погляду — це євродиско 1980-х у дусі гурту "Міраж" або Тані Овсієнко.

Перший альбом співачки "Приходи ко мне" вийшов у далекому 2000-му і ніким не був помічений. У кліпі вона ще постає у вигляді відносної скромниці-шатенки (за винятком епізодів у ванній) — то в білому костюмчику, то в білій сукні на тлі морів і курортів, використовуючи на повну котушку свої видатні зовнішні дані. У тексті звучить закличне: "Приходи ко мне каждый вечер, ты горишь в огне нашей встречи…"

Оля Полякова — "Приходи ко мне"

Мабуть, не дуже допомагало залучити кого потрібно, і вже в синглі "Цілуй мене" 2001 року значно посилився еротичний посил: у ролику співачка постала в спідній білизні. Майже оголена дівчина лежить на розкішному ліжку або на сіні — вся в пелюстках троянд: на вибір.

Оля Полякова — "Цілуй мене"

Співачка, яка вже стала блондинкою, виводить: "Моя природа — така проста". Так, нескладна загалом: упор — на прекрасне тіло. А заклик став конкретнішим: "Люби мене, люби мене і забери з собою". Незабаром він був почутий.

На початку нульових співоча красуня з Вінниці виходить заміж за столичного фінансиста Вадима Буряковського. Він жив по сусідству з ректором Київського університету культури і мистецтв Михайлом Поплавським і попросив надіслати на день народження "красиву і талановиту співачку". Вибір припав на Олю — вона була студенткою Поплавського.

Весь арсенал спокушання був при ній, включно з тодішнім репертуаром. І — шлюб фінансиста тріснув. А Полякова в особі Вадима знайшла чоловіка і спонсора своєї співочої кар'єри (на сьогодні в них двоє доньок: 19-річна Маша і 12-річна Аліса).

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Оля Полякова з чоловіком Вадимом і доньками

Про все це докладно розповідає в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай сама Оля та її оточення.

Інтерв'ю Олі Полякової та її оточення Раміні Есказай

У 2008 році образ Полякової в кліпі та в пісні "Суперблондинка" стає агресивнішим і "заможнішим": вже в наявності є статус і спортивне авто:

"Не крадись, не прячься.

Беги, не беги.

Главный выстрел в сердце, контрольный – в мозги!

Конечно, любишь. Я — Суперблондинка!

Спортивная машинка

Стоит в гараже.

Конечно, хочешь!

Я — Суперблондинка,

Как белая снежинка:

я таю уже!"

У кліпі Оля зі ще однією блондинкою призводить до аварії приватний літак — через невміле керування. Співачка на себе приміряла розхожий образ дурнуватої блонди, що купається в розкоші. Щоб підкреслити свій новий соціальний статус, артистка поставила на голову імператорську корону. Її лірична героїня з Попелюшки перетворилася на імператрицю. Але народу-то що з того?

Оля Полякова — "Суперблондика"

За перші 13 років кар'єри і спонсорства чоловіка співачка так і не "зайшла" на музичний ринок. Її другий альбом "Шльопанці" вийшов тільки через довгих тринадцять років після першого! Доленосна (для обох) зустріч у 2012-му з продюсером Михайлом Ясинським усе змінила.

Ясинський запропонував їй виконати пісню "Шлепки". — "А я від неї вже відмовилася", — завила зі сміхом Полякова. — "І дарма", — переконано зауважив продюсер.

Автор "Шльопок" Віталій Таран (ексучасник рок-гурту "Армада" зі Слов'янська) справді пропонував їй цю штучку ще у 2011 році. Полякова тоді зневажливо кинула: "Це пісня для Вєрки Сердючки". Співачка не хотіла втрачати певний соціальний статус, який з'явився у її героїні в піснях.

Ясинський купив трек у Тарана і попросив доопрацювати текст відомого українського поета-пісняра Олександра Вратарева. Той дописує в тексті мелодраматичний момент про "женатика":

"С ума свела наша первая встреча

Я в шлепках бегала к тебе каждый вечер,

Ждала, что скоро свадьба, считала гостей

Тут здрасьте — ты женатый и трое детей

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп"

Оля Полякова — "Шльопки"

Прем'єра відео відбулася в травні 2013. У кліпі знявся сам Ясинський — у ролі "східного кавалера". У "Шлепок" сьогодні 55 млн переглядів.

Про переломний момент кар'єри Оля Полякова розповіла в інтерв'ю Ігорю Панасову і Karabas. live: "Ми записали пісню "Шлепки". З фінансами у мене були проблеми, років за два до цього Вадик (чоловік співачки) сказав мені: "Давай ти, мабуть, далі сама". І більше грошей на музичну кар'єру не давав. Я розуміла, що через кризу в нього справді справи йдуть не найкращим чином, тому не ображалася. Щоб зняти кліп, я взяла в борг 20 тисяч доларів. На місяць. Зняли, запустили і сидимо чекаємо. Місяць минув, на початку червня я зателефонувала тому, у кого брала в борг, і попросила відтермінування до липня, потім — до серпня… Пісня лунає з кожного чайника, на всіх пляжах, а концертів немає, на гастролі не кличуть, як гроші віддавати — незрозуміло. Нарешті, настав вересень… і в моє життя прийшов успіх і гастролі. За місяць я розплатилася з боргами, а гастролі тривають донині".

Отже, з'явився на світ замість блондинки, що купається в золоті, образ нещасної жінки, якій не щастить з особистим щастям, але вона не сумує і рятується гумором. Виник той самий емоційний гачок, що зв'язує артистку з аудиторією. Цій ліричній героїні народ уже був готовий співпереживати: разом із піснею з'явилися головні фанатки Полякової: жінки 35+.

Михайло Ясинський справедливо припускав, що у північного сусіда теж повно таких дам, і щоб завоювати російський ринок (а на нього був орієнтований тоді в своїй масі український) продюсер забезпечив Полякову кокошником а ля Russian style. Але за текстом образ вимальовувався іронічно-саркастичною, безжурною жінкою, що властиво, скоріше, українкам. Кумедно, що Полякова ще два роки тому цуралася пісень у дусі Сердючки, але зайняла скоріше саме її нішу, тим паче, що Данилко різко знизив гастрольну діяльність, пробавляючись корпоративами.

У грудні 2013 виходить пісня "Люли", де вже на співачці тонни кокошників різних мастей, зокрема пародійних: у вигляді павиного пір'я, кошиків і навіть плафонів люстри. Кокошник став на певний час невід'ємною частиною її сценічного іміджу, тож вона скаржилася в інтерв'ю на болі в шиї.

У тексті вже знайдена формула: стрімка закоханість героїні — раптове розставання з кавалером (він одружений, бабій тощо) — відчайдушне: фіг з ним.

У "Люлях" це:

"Я мечтала быть с тобою рядом

Твоим Солнцем, а может, градом

Ты оставил мне на сердце рану

Тебе доверилась я слишком рано.

Растворилось все, как наваждение

Ты – суббота, а я – воскресение.

Тебе верила я так упрямо

Теперь налево мне, тебе направо".

У кліпі на хіт "Первое лето без него" (2015) співачка починає у плетеному кокошнику, а потім у ж у такому собі стилізованому віночку — з повітряних кульок. На той час РФ уже захопила Крим, з'явилися "ЛНР", "ДНР" — руське, російське стає моветоном, і всього цього Полякова з Ясинським поступово починають позбуватися.

У тексті традиційно — розставання з негідником-кавалером:

"Он умел красиво говорить

Только не спешил кольцо дарить.

Надоело ждать и время истекло

Я встречаю первое лето без него!

Первое лето без него

Оказалось очень даже ничего".

Оля Попякова — "Перше літо без нього"

У хіті 2018-го "Королева ночі" у неї вже на голові корона замість кокошників. Знову сюжет про чоловічу підступність: "Оказалось, не одной обещания давал, все увидела вчера, и как будто умерла для меня любовь моя". І є в пісні адресне звернення до фанаток: "Дорогі, дівчатка! Якщо ви йдете в самотню ніч, то обов'язково станьте її королевою!" Тут сильний ефект перевертня: розставання не просто не вводить героїню в депресняк, а дає їй поштовх стати королевою. Рекордна кількість переглядів — 75 млн!

Оля Полякова — "Королева ночі"

Але є й інший спосіб позбутися стресу — він у хіті 2019 року "Нічна жриця":

"Ну что же темной ночью мне не спится?

Ну как могло такое вот случится!

Я жру и не могу остановиться

Наверно, я ночная жрица, ух!".

На голові вже корона міцно закріпилася замість кокошника.

Оля Полякова — "Нічна жриця"

У 2023 Оля Полякова разом з Анною Трінчер і Positiff випустила патріотичний трек "Шлях до перемоги":

"За те, що все ближче

стає Перемога

Подякуємо ЗСУ!

Подякуємо Богу!

Оля Полякова, Анна Трінчер, Positiff — "Шлях до перемоги"

Полякова без головних уборів, але зате в костюмі захисного кольору, що натякає на військову форму.

У 2023 Михайло Ясинський повідомив, що вони перекладатимуть репертуар українською мовою. Сказано — зроблено. Місяць тому з'явився кліп на нову пісню Полякової "Білий налив".

"Стиглі" дівчата разом із Поляковою в білих топіках і білих спідницях. Сюжет — звісно про підлих чоловіків-мучителів:

"Я забувала навіть, як мене звати,

Коли залишав мене внизу біля хати

Під небом… Під небом…

А яблука падають, білий налив,

І наше кохання, як детектив.

Дивлюся я і плачу, як же невчасно

Очі твої, як лампочки, згасли…"

Оля Полякова Білий налив".

Слова і музика — Тетяни Решетняк (TAYANNA), але трек написаний у стилі Полякової.

Що стосується суто ліричних речей, то Поляковій, звісно, краще цю тему не розганяти, щоб не витратити даремно ще 13 років. Якось на запальній вечірці-презентації української комедії "Свінгери" (2018), де Полякова грала блонду, яка мріє про багатого кавалера, Оля сіла за білий рояль і зіграла романтичну баладу про кохання. Одразу градус дійства впав — дивно, але факт: про страждання співати в Полякової не виходить. Ймовірно, це не узгоджується з її бойовитим характером. А природу, як відомо, не обдуриш.