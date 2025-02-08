У рейтингу схвалення Трамп обійшов більшість світових лідерів, — Newsweek (інфографіка)

Лише чотири світових політики мають рівень схвалення вищий, ніж у нинішнього глави Білого дому. Однак незважаючи на це, Дональд Трамп все одно залишається найменш популярним президентом США серед американців.

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Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа вищий, ніж у більшості світових лідерів. Нинішнього главу Білого дому випереджають лише чотири політики, пише видання Newsweek.

Опитування, проведене американською компанією бізнес-аналітики Morning Consult з 21 до 27 січня показало, що рейтинг схвалення Трампа становить 52 відсотки. Водночас 38 відсотків його не схвалюють, а 10 відсотків опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

У рейтингу політичного схвалення американського главу обійшли:

прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (75% схвалення і 19% несхвалення);

президент Мексики Клаудія Шейнбаум (69% схвалення і 26% несхвалення);

президент Аргентини Хав'єр Мілей (65% схвалення і 30% несхвалення);

президент Швейцарії Карін Келлер-Суттер (56% схвалення і 20% несхвалення).

Рейтинг світових лідерів

Серед найменш популярних світових лідерів виявився прем'єр Канади Джастін Трюдо, якого схвалюють 22% опитаних і не схвалюють 71%. Прем'єр Німеччини Олаф Шульц отримав схвалення 20% опитаних, при цьому 74% заявили, що не схвалюють його. Схвалюють президента Франції Еммануеля Макрона 18%, тоді як 76% не підтримують його.

Найменш популярними серед власного населення стали президент Південної Кореї Юн Сок Йоль із 17% підтримки і 75% несхвалення, і прем'єр Чехії Петр Фіала, у якого в активі лише 16% схвалення проти 77% осуду.

Рейтинг схвалення Трампа серед президентів США

Водночас Трамп залишається одним із найменш популярних президентів США. Згідно з останнім опитуванням американського інституту дослідження громадської думки Gallup, він має найнижчий рейтинг схвалення серед усіх обраних президентів з 1953 року, і він єдиний, хто розпочав із рейтингом схвалення нижче 50 відсотків.

Початковий рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа на другий термін становив 47%, що можна порівняти з інавгураційними 45% під час його першого терміну, що знову ставить його нижче за всіх інших обраних президентів з 1953 року. Фото: Gallup

Чому Трамп популярний

Як зазначає Newsweek, опитування, проведене коледжем Емерсона, показало, що рейтинг схвалення Трампа становить 49% при 41% несхвалення. Більшість виборців, не тільки республіканців, а й демократів, вважають, що Сполучені Штати рухаються в правильному напрямку.

"Сучасні президенти зазвичай починають свій термін із так званого "медового місяця", який дозволяє їм бути особливо активними в перші 100 днів. Трамп ефективно переконав людей голосувати проти своїх інтересів, навіть економічних", — прокоментувала результати історик президентської історії Оксфордського університету Лора Сміт, вважаючи, що незабаром результати опитувань зміняться.

Варто зазначити, що президента України в рейтингу Morning Consult немає. Однак згідно з результатами опитування, опублікованого в січні Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), рівень довіри до Володимира Зеленського становив 52%.

Фокус писав, що за версією політичного видання Politico, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні стала найвпливовішою людиною Європи.

Нагадаємо, 2023 року президент України Володимир Зеленський обійшов тодішнього главу Білого дому Джо Байдена в американському рейтингу популярності.