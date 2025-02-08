В рейтинге одобрения Трамп обошел большинство мировых лидеров, — Newsweek (инфографика)

Всего четыре мировых политика имеют уровень одобрения выше, чем у нынешнего главы Белого дома. Однако несмотря на это, Дональд Трамп все равно остается наименее популярным президентом США среди американцев.

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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа выше, чем у большинства мировых лидеров. Нынешнего главу Белого дома опережают только четырех политика, пишет издание Newsweek.

Опрос, проведенный американской компанией бизнес-аналитики Morning Consult с 21 по 27 января показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 52 процента. В то же время 38 процентов его не одобряют, а 10 процентов опрошенных не смогли определиться с ответом.

В рейтинге политического одобрения американского главу обошли:

премьер-министр Индии Нарендра Моди (75% одобрения и 19 % неодобрения);

президент Мексики Клаудия Шейнбаум (69% одобрения и 26 % неодобрения);

президент Аргентины Хавьер Милей (65% одобрения и 30 % неодобрения);

президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер (56% одобрения и 20 % неодобрения).

Рейтинг мировых лидеров

Среди наименее популярных мировых лидеров оказался премьер Канады Джастин Трюдо, которого одобряют 22% опрошенных и не одобряют 71%. Премьер Германии Олаф Шульц получил одобрение 20% опрошенных, при этом 74% заявили, что не одобряют его. Одобряют президента Франции Эммануэля Макрона 18%, в то время как 76% не поддерживают его.

Наименее популярными среди собственного населения стали президент Южной Кореи Юн Сок Ель с 17% поддержки и 75% неодобрения, и премьер Чехии Петр Фиала, у которого в активе всего 16% одобрения против 77% порицания.

Рейтинг одобрения Трампа среди президентов США

В то же время, Трамп остается одним из наименее популярных президентов США. Согласно последнему опросу американского института исследования общественного мнения Gallup, у него самый низкий рейтинг одобрения среди всех избранных президентов с 1953 года, и он единственный, кто начал с рейтингом одобрения ниже 50 процентов.

Первоначальный рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа на второй срок составил 47%, что сопоставимо с инаугурационными 45% во время его первого срока, что снова ставит его ниже всех других избранных президентов с 1953 года. Фото: Gallup

Почему Трамп популярен

Как отмечает Newsweek, опрос, проведенный колледжем Эмерсона, показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 49%, при 41% неодобрения. Большинство избирателей, не только республиканцев, но и демократов, считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении.

"Современные президенты обычно начинают свой срок с так называемого "медового месяца", который позволяет им быть особенно активными в первые 100 дней. Трамп эффективно убедил людей голосовать против своих интересов, даже экономических", — прокомментировала результаты историк президентской истории Оксфордского университета Лора Смит, считая, что вскоре результаты опросов изменятся.

Стоит отметить, что президента Украины в рейтинге Morning Consult нет. Однако согласно результатам опроса, опубликованного в январе Киевским международным институтом социологии (КМИС), уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 52%.

Фокус писал, что по версии политического издания Politico, премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала самым влиятельным человеком Европы.

Напомним, в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский обошел тогдашнего главу Белого дома Джо Байдена в американском рейтинге популярности.