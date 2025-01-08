КМИС: уровень доверия к Зеленскому составляет 52%

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Уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 52%. Еще 9% респондентов ответили, что не могут определиться. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного среди населения, передает ТСН.

До начала полномасштабного вторжения, по данным КМИС, уровень доверия составлял 37%. С тех пор этот показатель вырос почти вдвое.

Согласно данным опроса КМИС, действующий президент вероятнее всего победит на следующих президентских выборах, если примет решение принимать в них участие.

Опрос проводился со 2 по 17 декабря 2024 года, было опрошено 2000 респондентов. В исследовании принимали участие взрослые (в возрасте от 18 лет и старше) граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины. В то же время опрашивали временно переселенных лиц. Опрос также не охватывал граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.