Эволюция Оли Поляковой: от блондинки в русском кокошнике — до королевы ночи и песен Победы

Фокус решил проанализировать меняющиеся на протяжении более двух десятков лет сценические образы Оли Поляковой и причины ее очень интересных превращений.

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26 октября во Дворце Спорта ожидается грандиозный концерт Оли Поляковой. Фокус решил вспомнить эволюцию артистки, потому что на украинской эстраде, пожалуй, нет певицы, образ которой претерпел бы столько трансформаций: от блондинки в русском кокошнике — до королевы ночи и воспевательницы победы в костюме защитного цвета, намекающего на военную форму. Менялась страна — менялась Оля Полякова.

Подумать страшно: Оля Полякова уже 24 года на украинской эстраде. Однако первые 13 лет мы о такой певице почти не знали. Полякова в начале пути делала из себя некую романтическую певицу а-ля Наталья Ветлицкая: томная красотка, которая ждет миллионера. С музыкальной точки зрения — это евродиско 1980-х в духе группы "Мираж" или Тани Овсиенко.

Первый альбом певицы "Приходи ко мне" вышел в далеком 2000-м и никем не был замечен. В клипе она еще предстает в виде относительной скромницы-шатенки (за исключением эпизодов в ванной) — то в белом костюмчике, то в белом платьице на фоне морей и курортов, используя на полную катушку свои выдающиеся внешние данные. В тексте звучит призывное: "Приходи ко мне каждый вечер, ты горишь в огне нашей встречи…"

Оля Полякова — "Приходи ко мне"

Видимо, не сильно помогало привлечь кого нужно, и уже в сингле "Цілуй мене" 2001 года значительно усилился эротический посыл: в ролике певица предстала в нижнем белье. Почти обнаженная девушка лежит на роскошной постели или на сене — вся в лепестках роз: на выбор.

Оля Полякова — "Цілуй мене"

Певица, уже ставшая блондинкой, выводит: "Моя природа — така проста". Да, несложная в целом: упор — на прекрасное тело. А призыв стал конкретнее: "Люби мене, люби мене і забери з собою". Вскоре он был услышан.

В начале нулевых поющая красавица из Винницы выходит замуж за столичного финансиста Вадима Буряковского. Он жил по соседству с ректором Киевского университета культуры и искусств Михаилом Поплавским и попросил прислать на день рождения "красивую и талантливую певицу". Выбор пал на Олю — она была студенткой Поплавского.

Весь арсенал соблазнения был при ней, включая тогдашний репертуар. И — брак финансиста треснул. А Полякова в лице Вадима обрела мужа и спонсора своей певческой карьеры (на сегодня у них две дочери: 19-летняя Маша и 12-летняя Алиса ).

Оля Полякова с мужем Вадимом и дочерями

Обо всем этом подробно рассказывает в интервью блогерше Рамине Эсхакзай сама Оля и ее окружение.

Интервью Оли Поляковой и ее окружения Рамине Эсказай

В 2008 году образ Поляковой в клипе и в песне "Суперблондинка" становится агрессивным и "состоятельным": уже в наличии имеется статус и спортивное авто:

"Не крадись, не прячься.

Беги, не беги.

Главный выстрел в сердце, контрольный – в мозги!

Конечно, любишь. Я — Суперблондинка!

Спортивная машинка

Стоит в гараже.

Конечно, хочешь!

Я — Суперблондинка,

Как белая снежинка:

я таю уже!"

В клипе Оля с еще одной блондинкой приводит к аварии частный самолет — из-за неумелого управления. Певица на себя примерила расхожий образ глуповатой блонды, купающейся в роскоши. Чтобы подчеркнуть свой новый социальный статус, артистка водрузила на голову императорскую корону. Ее лирическая героиня из Золушки превратилась в императрицу. Но народу-то что с того?

Оля Полякова — "Суперблондика"

За первые 13 лет карьеры и спонсорства супруга певица так и не "зашла" на музыкальный рынок. Ее второй альбом Шлепки" вышел только через долгих тринадцать лет после первого! Судьбоносная (для обоих) встреча в 2012 с продюсером Михаилом Ясинским все изменила.

Ясинский предложил ей исполнить песню "Шлепки". — "А я от нее уже отказалась", — завила со смехом Полякова. – "И зря", — убежденно заметил продюсер.

Автор "Шлепок" Виталий Таран (экс-участник рок-группы "Армада" из Славянска) действительно предлагал ей эту вещицу еще в 2011-м. Полякова тогда пренебрежительно бросила: "Это песня для Верки Сердючки". Певица не хотела утрачивать некий социальный статус, который появился у ее героини в песнях.

Ясинский купил трек у Тарана и попросил доработать текст известного украинского поэта-песенника Александра Вратарева. Тот дописывает в тексте мелодраматический момент про "женатика":

"С ума свела наша первая встреча

Я в шлепках бегала к тебе каждый вечер,

Ждала, что скоро свадьба, считала гостей

Тут здрасьте — ты женатый и трое детей

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп"

Оля Полякова — "Шлепки"

Премьера видео состоялась в мае 2013-го. В клипе снялся сам Ясинский — в роли "восточного кавалера". У "Шлепок" сегодня 55 млн просмотров.

О переломном моменте карьеры Оля Полякова рассказала в интервью Игорю Панасову и Karabas. live: "Мы записали песню "Шлепки". С финансами у меня были проблемы, года за два до этого Вадик (муж певицы) сказал мне: "Давай ты, пожалуй, дальше сама". И больше денег на музыкальную карьеру не давал. Я понимала, что из-за кризиса у него действительно дела идут не лучшим образом, поэтому не обижалась. Чтобы снять клип, я взяла в долг 20 тысяч долларов. На месяц. Сняли, запустили и сидим ждем. Месяц прошел, в начале июня я позвонила тому, у кого брала взаймы, и попросила отсрочку до июля, потом —до августа… Песня звучит из каждого чайника, на всех пляжах, а концертов нет, на гастроли не зовут, как деньги отдавать — непонятно. Наконец, наступил сентябрь… и в мою жизнь пришел успех и гастроли. За месяц я расплатилась с долгами, а гастроли длятся по сей день".

Итак, появился на свет вместо блондинки, купающейся в золоте, образ несчастной женщины, которой не везет с личным счастьем, но она не унывает и спасается юмором. Возник тот самый эмоциональный крючок, связывающий артистку с аудиторией. Этой лирической героине народ уже был готов сопереживать: вместе с песней появились главные фанатки Поляковой: женщины 35+.

Михаил Ясинский справедливо предполагал, что у северного соседа тоже полно таких дам, и чтобы завоевать российский рынок (а на него был ориентирован тогда в своей массе украинский) продюсер снабдил Полякову кокошником а ля Russian style. Но по тексту образ вырисовывался иронически-саркастической, неунывающей женщины, что свойственно украинкам. Забавно, что Полякова еще два года назад чуралась песни в духе Сердючки, но заняла скорее именно ее нишу, тем что более Данилко резко снизил гастрольную деятельность, перебиваясь корпоративами.

В декабре 2013-го выходит песня "Люли", где уже на певице тонны кокошников разных мастей, в том числе пародийных: в виде павлиньих перьев, корзин и даже плафонов люстры. Кокошник стал на время неотъемлемой частью ее сценического имиджа, так что она жаловалась в интервью на боли в шее.

В тексте уже найденная формула: стремительная влюбленность героини — внезапное расставание с кавалером (он женатый, бабник и т. д.) — бесшабашное: фиг с ним.

В "Люлях" это:

"Я мечтала быть с тобою рядом

Твоим Солнцем, а может, градом

Ты оставил мне на сердце рану

Тебе доверилась я слишком рано.

Растворилось все, как наваждение

Ты — суббота, а я — воскресение.

Тебе верила я так упрямо

Теперь налево мне, тебе направо".

В клипе на хит "Первое лето без него" (2015) певица начинает в плетеном кокошнике, а потом у же в неком стилизованном веночке из воздушных шариков. К тому времени РФ уже захватила Крым, появились "ЛНР", "ДНР" — русское, российское становится моветоном и от всего этого Полякова с Ясинским постепенно начинают избавляться.

В тексте традиционно — расставание с подлецом-кавалером :

"Он умел красиво говорить

Только не спешил кольцо дарить.

Надоело ждать и время истекло

Я встречаю первое лето без него!

Первое лето без него

Оказалось очень даже ничего".

Оля Попякова — "Первое лето без него"

В хите 2018-го "Королева ночи" у нее уже на голове корона вместо кокошников. Снова сюжет про мужское коварство: "Оказалось, не одной обещания давал, все увидела вчера, и как будто умерла для меня любовь моя". И есть в песне адресное обращение к фанаткам: "Дорогие, девочки! Если вы уходите в одинокую ночь то обязательно станьте ее королевой!" Тут сильный эффект перевертыша: расставание не просто не вводит героиню в депрессняк, а дает ей толчок стать королевой. Рекордное количество просмотров — 75 млн!

Оля Полякова — "Королева ночи"

Но есть и другой способ избавиться от стресса — он в хите 2019 "Ночная жрица":

"Ну что же темной ночью мне не спиться?

Ну как могло такое вот случится!

Я жру и не могу остановиться

Наверно, я ночная жрица, ух!"

На голове уже корона прочно закрепилась вместо кокошника.

Оля Полякова — "Ночная жрица"

В 2023 Оля Полякова вместе с Анной Тринчер и Positiff выпустила патриотический трек "Шлях до перемоги":

"За те, що все ближче

стає Перемога

Подякуєм ЗСУ!

Подякуєм Богу!

Оля Полякова, Анна Тринчер, Positiff — "Шлях до перемоги"

Полякова без головных уборов, но зато в костюме защитного цвета, намекающего на военную форму.

В 2023 Михаил Ясинский сообщил, что они будут переводить репертуар на украинский язык. Сказано — сделано. Месяц назад появился клип на новую песню Поляковой "Білий налив".

"Спелые" девушки вместе с Поляковой в белых топиках и белых юбках. Сюжет — конечно про подлых мужчин-мучителей:

"Я забувала навіть, як мене звати,

Коли лишав мене в низу біля хати

Під небом… Під небом…

А яблука падають, білий налив,

І наше кохання, як детектив.

Дивлюсь я і плачу, як же невчасно

Очі твої, як лампочки, згасли…"

Оля Полякова Білий налив".

Слова и музыка — Татьяны Решетняк (TAYANNA), но трек написан в стиле Поляковой.

Что касается чисто лирических вещей, то Поляковой, конечно, лучше эту тему не разгонять, чтобы не потратить впустую еще 13 лет. Как-то на зажигательной вечеринке-презентации украинской комедии "Свингеры" (2018), где Полякова играла блонду, мечтающую о богатом кавалере, Оля села за белый рояль и сыграла романтическую балладу о любви. Сразу градус действа упал — удивительно, но факт: про страдания петь у Поляковой не получается. Вероятно, это не согласуется с ее боевитым характером. А природу, как известно, не обманешь.