Больше никакой бритвы: принц Уильям закрепил свой новый имидж (фото)

Поклонники принца Уэльского отмечают, что ему очень идет борода.

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Принца Уильяма снова увидели на публике небритым. Он провел церемонию инвеституры, где появился со щетиной. Соответствующие фотографии опубликованы на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

На снимках он в парадной форме проводит награждение в Виндзорском замке. В другой публикации он вместе с Кейт Миддлтон позирует вместе с семьей 16-летней девушки-фотографа Лиз Хаттон. Подросток больна раком, а врачи дают ей максимум три года жизни. Принц Уильям пригласил ее поснимать церемонию в Виндзоре.

Как видно на кадрах, растительность на лице будущего короля стала гуще и обрела определенные контуры, которые, судя по всем, он будет поддерживать в дальнейшем.

Впервые небритый принц показался публике в видеообращении по случаю напутствия олимпийской сборной в августе, и с тех пор его больше не видели без щетины.

Новый имидж наследника престола уже оценили его поклонники.

"Уильям такой красивый с бородой!", "Ого, какая борода! Кажется, моя подростковая влюбленность в Уильяма снова вспыхнула!", "Борода? Да! Тройное да!", "Он выглядит горячо с этой бородой!", "Абсолютно шикарно! Борода выглядит просто великолепно", – пишут они под фотографиями принца.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон вдохновились кадром королевы Елизаветы II и принца Филиппа.