Більше жодної бритви: принц Вільям закріпив свій новий імідж (фото)

Шанувальники принца Уельського зазначають, що йому дуже личить борода.

Related video

Принц Вільям знову з'явився на публіці неголеним. Він провів церемонію інвеститури, куди прибув зі щетиною. Відповідні фотографії опубліковано на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram.

На знімках він у парадній формі проводить нагородження у Віндзорському замку. В іншій публікації він разом із Кейт Міддлтон позує разом із сім'єю 16-річної дівчини-фотографки Ліз Гаттон. Підліток хвора на рак, а лікарі дають їй максимум три роки життя. Принц Вільям запросив її познімати церемонію у Віндзорі.

Як видно на кадрах, щетина на обличчі майбутнього короля стала густішою і набула певних контурів, які, судячи з усього, він підтримуватиме надалі.

Уперше неголений принц з'явився публіці у відеозверненні з нагоди напуття олімпійської збірної в серпні, і відтоді його більше не бачили без щетини.

Новий імідж спадкоємця престолу вже оцінили його шанувальники.

"Вільям такий гарний із бородою!", "Ого, яка борода! Здається, моя підліткова закоханість у Вільяма знову спалахнула!", "Борода? Так! Потрійне так!", "Він має гарячий вигляд із цією бородою!", "Абсолютно шикарно! Борода просто чудова", — пишуть вони під фотографіями принца.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям і Кейт Міддлтон надихнулися кадром королеви Єлизавети II і принца Філіпа.