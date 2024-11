Рестораторы воспользовались хайпом и добавили "дубайский шоколад" в бургер: где можно попробовать это блюдо

Стоит такая кулинарная затея 12,50 евро (544 гривны). В меню кулинарная новинка доступна только пять дней — с 20 по 24 ноября.

Необычный гастрономический тренд так называемый "дубайский шоколад" захватил Австрию. Производители бургеров решили добавить его в свои блюда. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, в Австрии решили воспользоваться волной популярности этих сладостей, и в меню ресторанов сети "Le Burger" появился бургер с "дубайским шоколадом". Блюдо сочетает сочное мясо, хрустящие фисташки и сладкий шоколад.

Стоит такая кулинарная затея 12,50 евро (544 гривны). В меню кулинарная новинка доступна всего пять дней — с 20 по 24 ноября. В это время его можно заказать во всех филиалах сети Le Burger в Австрии.

"Мы проявили не только креативность, но и настоящие новаторства в своей области. Игра вкусов — от пикантного до сладкого — делает этот бургер поистине незабываемым", — заявили основатель сети, рекламируя новый бургер.

Недавно в Дюссельдорфе, Берлине, Франкфурте, Гамбурге и Кельне выстраивались большие очереди из желающих купить "дубайский шоколад" из ограниченной серии.

"Дубайский шоколад": почему стал известен

"Дубайский шоколад" получил известность благодаря видео в сети, где люди пробовали его на вкус, а этот процесс сопровождался привлекательным хрустом. Оригинальный шоколад производит дубайская компания FIX Dessert Chocolatier, и он называется "Can't Get Knafeh of It". Плитка такого шоколада стоит около 19 долларов или около 700 гривен. В Украине ее продают за более 2000 гривен.

Дубайский шоколад Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Впоследствии мир охватила истерия относительно "Дубайского шоколада". Десерт стал вирусным в социальных сетях. Недавно швейцарский производитель шоколада воспользовался волной хайпа и выпустил свой "Дубайский шоколад"