Ресторатори скористалися хайпом і додали "дубайський шоколад" в бургер: де можна скуштувати цю страву

Незвичайний гастрономічний тренд так званий "дубайський шоколад" захопив Австрію. Виробники бургерів вирішили додати його до своїх страв. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, в Австрії вирішили скористатися хвилею популярності цих солодощів, і у меню ресторанів мережі "Le Burger" з'явився бургер із "дубайським шоколадом". Страва поєднує соковите м'ясо, хрусткі фісташки та солодкий шоколад.

Коштує така кулінарна витівка 12,50 євро (544 гривні). У меню кулінарна новинка доступна лише п'ять днів – з 20 по 24 листопада. У цей час його можна замовити у всіх філіях мережі Le Burger в Австрії.

"Ми проявили не тільки креативність, а й справжні новаторства у своїй галузі. Гра смаків — від пікантного до солодкого — робить цей бургер воістину незабутнім", — заявили засновник мережі, рекламуючи новий бургер.

Нещодавно в Дюссельдорфі, Берліні, Франкфурті, Гамбурзі та Кельні вишиковувалися великі черги з бажаючих купити "дубайський шоколад" з обмеженої серії.

"Дубайський шоколад": чому став відомий

"Дубайський шоколад" здобув популярність завдяки відео в мережі, де люди пробували його на смак, а цей процес супроводжувався привабливим хрумканням. Оригінальний шоколад виробляє дубайська компанія FIX Dessert Chocolatier, і він називається "Can't Get Knafeh of It". Плитка такого шоколаду коштує близько 19 доларів або близько 700 гривень. В Україні її продають за понад 2000 гривень.

Дубайський шоколад Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Згодом світ охопила істерія щодо "Дубайського шоколаду". Десерт став вірусним у соціальних мережах. Нещодавно швейцарський виробник шоколаду скористався хвилею хайпу і випустив свій "Дубайський шоколад"