Улюблена страва Трампа: як приготувати смачні домашні бургери

Президент США настільки любить бургери, що навіть подавав їх у Білому домі. І смачні бургери можна приготувати вдома.

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Смачні бургери можна спробувати в ресторанах та навіть фастфудах. Президент США Дональд Трамп настільки любить бургери з Макдональдс, що навіть замовляє їх на борт свого літака. Але найсмачніші бургери все ж готуються вдома. І рецепт дуже простий, пише Myastoriya.

Сьогодні різноманітні варіації на тему булочки з рубаним м'ясом зустрічаються в меню навіть найвишуканіших ресторанів з зірками Мішлен.

Дональд Трамп дуже любить бургери Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Класичний бургер — це вид сендвіча, що складається з тонкої котлети з рубаної яловичини, обсмаженого бекону, кілець солодкої цибулі, шматочків соковитого помідора і хрусткого огірка, поміщених між двома шарами ароматної м'якої булочки. Якщо бургер — це загальний термін, то гамбургер і чизбургер — його різновиди. Від гамбургера чизбургер відрізняється тільки наявністю в складі шматочка сиру.

Найкраще м'ясо для бургера — яловичина. Для бургерів не годиться пісне м'ясо на кшталт вирізки. У фарші має бути приблизно 20% жиру. Фарш бажано робити самостійно. Але можна і купити звичайно.

Бургер

Інгредієнти:

Для котлет:

500 г фаршу з яловичини;

1 ч. л. часникового порошку;

½ ч. л. солі;

½ ч. л. чорного меленого перцю;

4 скибочки шинки;

4 тонких скибочки напівтвердого сиру.

Для подачі:

4 м'які булочки для бургерів;

мариновані огірки;

листя салату;

шматочки помідора;

кільця солодкої цибулі;

кетчуп, гірчиця за смаком.

Якщо робите фарш самостійно, яловичину прокрутіть через м'ясорубку, використовуючи насадку з великими ґратами. Посоліть і поперчіть. Сформуйте 4 котлети. В середині вони повинні бути товщиною приблизно 1,3 см, а по краях — 1,9 см. Невелике поглиблення в центрі кожної котлети запобігатиме їхньому здуванню під час смаження.

Викладіть котлети на гриль і обсмажуйте протягом 7-8 хвилин з кожного боку. Уникайте сильного вогню. Готовність можна визначити за допомогою термометра для м'яса — температура в центрі котлет повинна досягати 70°C. За 1 хвилину до кінця приготування викладіть на котлети по скибочці шинки і сиру.

Розріжте булочки навпіл, трошки підсушіть зріз на грилі. Покладіть на нижні половинки булочок котлети, потім додайте кетчуп та гірчицю, викладіть зверху салат, мариновані і свіжі овочі. Накрийте другими половинками булочок. І подавайте.

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