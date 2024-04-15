Смачно і ситно: рецепт бургер-булочок із начинкою
Для приготування начинки можна взяти будь-який фарш: курячий, яловичий, свинячий.
Якщо ви любите випічку і бургери, поспішаємо поділитися з вами рецептом смачнючих бургер-булочок. Як їх приготувати в домашніх умовах, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Бургер-булочки
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко — 250 мл;
- сухі дріжджі — 1 пакетик;
- сіль — 1 ч. л;
- цукор — 2 ст. л;
- яйце — 1 шт;
- олія рослинна — 6 ст. л;
- борошно — 500 г.
Для начинки:
- фарш м'ясний будь-який;
- цибуля;
- помідор;
- маринований огірок;
- твердий сир;
- кетчуп;
- майонез.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати тепле молоко, яйце, сіль, цукор і дріжджі. Додати рослинну олію та ретельно перемішати. Всипати борошно і замісити тісто, вимішувати його протягом 3-5 хвилин.
Перекласти тісто в змащену олією миску, накрити харчовою плівкою і залишити на годину для вистоювання.
На сковорідці обсмажити цибулю і фарш.
Помідор, маринований огірок і сир нарізати тонкими скибочками.
Тісто розділити на 10 частин, розкачати кожну частину в коло. На половину кола викласти начинку: фарш, кетчуп із майонезом, помідор, огірок і сир.
Заліпити краї та сформувати булочки, змастити їх збитим яйцем і посипати кунжутом.
Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди деко з булочками на 20 хвилин.
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