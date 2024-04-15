Смачно і ситно: рецепт бургер-булочок із начинкою

Для приготування начинки можна взяти будь-який фарш: курячий, яловичий, свинячий.

Related video

Якщо ви любите випічку і бургери, поспішаємо поділитися з вами рецептом смачнючих бургер-булочок. Як їх приготувати в домашніх умовах, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Бургер-булочки

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко — 250 мл;

сухі дріжджі — 1 пакетик;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 2 ст. л;

яйце — 1 шт;

олія рослинна — 6 ст. л;

борошно — 500 г.

Для начинки:

фарш м'ясний будь-який;

цибуля;

помідор;

маринований огірок;

твердий сир;

кетчуп;

майонез.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати тепле молоко, яйце, сіль, цукор і дріжджі. Додати рослинну олію та ретельно перемішати. Всипати борошно і замісити тісто, вимішувати його протягом 3-5 хвилин.

Перекласти тісто в змащену олією миску, накрити харчовою плівкою і залишити на годину для вистоювання.

На сковорідці обсмажити цибулю і фарш.

Помідор, маринований огірок і сир нарізати тонкими скибочками.

Тісто розділити на 10 частин, розкачати кожну частину в коло. На половину кола викласти начинку: фарш, кетчуп із майонезом, помідор, огірок і сир.

Заліпити краї та сформувати булочки, змастити їх збитим яйцем і посипати кунжутом.

Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди деко з булочками на 20 хвилин.

Читайте також:

Булочки з сиром: рецепт смачної випічки для всієї родини

Смачно і дуже красиво: рецепт закуски в булочках

Багато кремової начинки: рецепт дуже смачних булочок