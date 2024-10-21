Пікантні та дуже смачні: рецепт ідеальних огірочків для бургерів

Якщо ви любите готувати бургери, то ці солодкуваті та пікантні огірочки ідеально відтінять смак м'яса.

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Такі огірки в книжках рецептів і блогах так і називаються: "огірки для бургерів". Там багато інгредієнтів, і такі огірочки чудово підходять для бургерів. Саме цей смак ви відчуваєте, коли їсте бургери з "Макдональдса". Фокус розповість, як їх приготувати.

Огірочки для бургерів

Інгредієнти:

огірки — 3 кг;

вісім цибулин;

сіль — 9 ст. л;

яблучний оцет — 4 склянки;

цукор — 4 склянки;

насіння гірчиці — 4 ст. л.;

куркума — 1 ст. л.;

чорний перець горошком — 2 ст. л.;

чорний духмяний перець — 1 ст. л.

Огірки наріжте кільцями, але не надто тонкими. Наріжте цибулю, кільцями або півкільцями, як більше подобається. Додайте сіль, перемішайте і залиште на 2 години.

Через кілька годин злийте сік і помийте скибочки огірків чистою водою. Влийте в каструлю оцет, додайте цукор, зерна гірчиці, куркуму і перець.

Поставте на вогонь. Коли оцет закипить і цукор розчиниться, покладіть огірки разом із цибулею і варіть приблизно п'ять хвилин. Щойно маринад закипить і огірки змінять колір, вимикайте вогонь. Розкладіть огірки по стерилізованих банках.

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