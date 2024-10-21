Пикантные и очень вкусные: рецепт идеальных огурчиков для бургеров
Если вы любите готовить бургеры, то эти сладковатые и пикантные огурчики идеально оттенят вкус мяса.
Такие огурцы в книгах рецептов и блогах так и называются: "огурцы для бургеров". Там много ингредиентов, и такие огурчики отлично подходят для бургеров. Именно этот вкус вы ощущаете, когда едите бургеры из "Макдональдса". Фокус расскажет, как их приготовить.
Огурчики для бургеров
Ингредиенты:
- огурцы — 3 кг;
- восемь луковиц;
- соль — 9 ст. л.;
- яблочный уксус — 4 стакана;
- сахар — 4 стакана;
- семена горчицы — 4 ст. л.;
- куркума — 1 ст. л.;
- черный перец горошком — 2 ст. л.;
- черный душистый перец — 1 ст. л.
Огурцы нарежьте колечками, но не слишком тонкими. Нарежьте лук, кольцами или полукольцами, как больше нравится. Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 2 часа.
Спустя пару часов слейте сок и помойте ломтики огурцов чистой водой. Влейте в кастрюлю уксус, добавьте сахар, зерна горчицы, куркуму и перец.
Поставьте на огонь. Когда уксус закипит и сахар растворится, положите огурцы вместе с луком и варите около пяти минут. Как только маринад закипит и огурцы поменяют цвет, выключайте огонь. Разложите огурцы по стерилизованным банкам.
Читайте также:
Жареные огурцы: рецепт необычной пикантной закуски
Отличная закуска с пикантным вкусом: рецепт малосольных огурцов с яблоками