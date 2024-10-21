Пикантные и очень вкусные: рецепт идеальных огурчиков для бургеров

Если вы любите готовить бургеры, то эти сладковатые и пикантные огурчики идеально оттенят вкус мяса.

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Такие огурцы в книгах рецептов и блогах так и называются: "огурцы для бургеров". Там много ингредиентов, и такие огурчики отлично подходят для бургеров. Именно этот вкус вы ощущаете, когда едите бургеры из "Макдональдса". Фокус расскажет, как их приготовить.

Огурчики для бургеров

Ингредиенты:

огурцы — 3 кг;

восемь луковиц;

соль — 9 ст. л.;

яблочный уксус — 4 стакана;

сахар — 4 стакана;

семена горчицы — 4 ст. л.;

куркума — 1 ст. л.;

черный перец горошком — 2 ст. л.;

черный душистый перец — 1 ст. л.

Огурцы нарежьте колечками, но не слишком тонкими. Нарежьте лук, кольцами или полукольцами, как больше нравится. Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 2 часа.

Спустя пару часов слейте сок и помойте ломтики огурцов чистой водой. Влейте в кастрюлю уксус, добавьте сахар, зерна горчицы, куркуму и перец.

Поставьте на огонь. Когда уксус закипит и сахар растворится, положите огурцы вместе с луком и варите около пяти минут. Как только маринад закипит и огурцы поменяют цвет, выключайте огонь. Разложите огурцы по стерилизованным банкам.

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