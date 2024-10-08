Жареные огурцы: рецепт необычной пикантной закуски

Закуска несомненно удивт ваших гостей своим вкусом и ароматом.

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Огурцы – овощи, которые есть на нашем столе практически всегда. В сезон их консервируют, маринуют, солят, добавляют в салаты и готовят еще множество интересных блюд. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом очень необычной закуски от кулинарного блогера Катерины Мовчан – жареных огурцов. Это странное на первый взгляд блюдо на самом деле получается очень вкусным и удивит ваших гостей.

Закуска из жареных огурцов

Ингредиенты:

огурцы – 500 гр;

чеснок – 4 зубчика;

соль – 0,5 ч. л;

крахмал – 1,5 ст. л;

соевый соус – 4 ст. л;

масло – 1 ст. л;

кунжут – 1 ст. л;

молотый красный острый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы помыть, разрезать на 8 равных продолговатых частиц. Выложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 30 минут. Слить выделившийся из огурцов сок и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску.

Чеснок почистить и выдавить через пресс или мелко порезать.

В сковороде с высокими бортами нагреть масло и обжарить чеснок на протяжении минуты на среднем огне.

К огурцам добавить крахмал, хорошо перемешать и добавить в сковороду с чесноком. Жарить 2 минуты. Влить в огурцы соевый соус, добавляем молотый красный острый перец и кунжут. Жарить еще 5-7 минут, периодически перемешивая.

Готовую закуску выложить на тарелку.

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