Жареные огурцы: рецепт необычной пикантной закуски
Закуска несомненно удивт ваших гостей своим вкусом и ароматом.
Огурцы – овощи, которые есть на нашем столе практически всегда. В сезон их консервируют, маринуют, солят, добавляют в салаты и готовят еще множество интересных блюд. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом очень необычной закуски от кулинарного блогера Катерины Мовчан – жареных огурцов. Это странное на первый взгляд блюдо на самом деле получается очень вкусным и удивит ваших гостей.
Закуска из жареных огурцов
Ингредиенты:
- огурцы – 500 гр;
- чеснок – 4 зубчика;
- соль – 0,5 ч. л;
- крахмал – 1,5 ст. л;
- соевый соус – 4 ст. л;
- масло – 1 ст. л;
- кунжут – 1 ст. л;
- молотый красный острый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Огурцы помыть, разрезать на 8 равных продолговатых частиц. Выложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 30 минут. Слить выделившийся из огурцов сок и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску.
Чеснок почистить и выдавить через пресс или мелко порезать.
В сковороде с высокими бортами нагреть масло и обжарить чеснок на протяжении минуты на среднем огне.
К огурцам добавить крахмал, хорошо перемешать и добавить в сковороду с чесноком. Жарить 2 минуты. Влить в огурцы соевый соус, добавляем молотый красный острый перец и кунжут. Жарить еще 5-7 минут, периодически перемешивая.
Готовую закуску выложить на тарелку.
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