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Еда

Жареные огурцы: рецепт необычной пикантной закуски

жареные огурцы
Фото: katarina_movchan/Instagram

Закуска несомненно удивт ваших гостей своим вкусом и ароматом.

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Огурцы – овощи, которые есть на нашем столе практически всегда. В сезон их консервируют, маринуют, солят, добавляют в салаты и готовят еще множество интересных блюд. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом очень необычной закуски от кулинарного блогера Катерины Мовчан – жареных огурцов. Это странное на первый взгляд блюдо на самом деле получается очень вкусным и удивит ваших гостей.

Закуска из жареных огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы – 500 гр;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • соль – 0,5 ч. л;
  • крахмал – 1,5 ст. л;
  • соевый соус – 4 ст. л;
  • масло – 1 ст. л;
  • кунжут – 1 ст. л;
  • молотый красный острый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы помыть, разрезать на 8 равных продолговатых частиц. Выложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 30 минут. Слить выделившийся из огурцов сок и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску.

Чеснок почистить и выдавить через пресс или мелко порезать.

В сковороде с высокими бортами нагреть масло и обжарить чеснок на протяжении минуты на среднем огне.

К огурцам добавить крахмал, хорошо перемешать и добавить в сковороду с чесноком. Жарить 2 минуты. Влить в огурцы соевый соус, добавляем молотый красный острый перец и кунжут. Жарить еще 5-7 минут, периодически перемешивая.

Готовую закуску выложить на тарелку.

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