Смажені огірки: рецепт незвичайної пікантної закуски
Закуска безсумнівно здивує ваших гостей своїм смаком і ароматом.
Огірки — овочі, які є на нашому столі практично завжди. У сезон їх консервують, маринують, солять, додають у салати та готують ще безліч цікавих страв. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом дуже незвичайної закуски від кулінарної блогерки Катерини Мовчан — смажених огірків. Ця дивна на перший погляд страва насправді виходить дуже смачною і здивує ваших гостей.
Закуска зі смажених огірків
Інгредієнти:
- огірки — 500 г;
- часник — 4 зубчики;
- сіль — 0,5 ч. л;
- крохмаль — 1,5 ст. л;
- соєвий соус — 4 ст. л;
- олія — 1 ст. л;
- кунжут — 1 ст. л;
- мелений червоний гострий перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Огірки помити, розрізати на 8 рівних довгастих частинок. Викласти в миску, додати сіль, перемішати і залишити на 30 хвилин. Злити сік, що виділився з огірків, і обсушити паперовим рушником. Скласти в миску.
Часник почистити і видавити через прес або дрібно порізати.
У сковорідці з високими бортами нагріти олію й обсмажити часник протягом хвилини на середньому вогні.
До огірків додати крохмаль, добре перемішати і додати в сковороду з часником. Смажити 2 хвилини. Влити в огірки соєвий соус, додаємо мелений червоний гострий перець і кунжут. Смажити ще 5–7 хвилин, періодично перемішуючи.
Готову закуску викласти на тарілку.
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