Смажені огірки: рецепт незвичайної пікантної закуски

Закуска безсумнівно здивує ваших гостей своїм смаком і ароматом.

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Огірки — овочі, які є на нашому столі практично завжди. У сезон їх консервують, маринують, солять, додають у салати та готують ще безліч цікавих страв. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом дуже незвичайної закуски від кулінарної блогерки Катерини Мовчан — смажених огірків. Ця дивна на перший погляд страва насправді виходить дуже смачною і здивує ваших гостей.

Закуска зі смажених огірків

Інгредієнти:

огірки — 500 г;

часник — 4 зубчики;

сіль — 0,5 ч. л;

крохмаль — 1,5 ст. л;

соєвий соус — 4 ст. л;

олія — 1 ст. л;

кунжут — 1 ст. л;

мелений червоний гострий перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Огірки помити, розрізати на 8 рівних довгастих частинок. Викласти в миску, додати сіль, перемішати і залишити на 30 хвилин. Злити сік, що виділився з огірків, і обсушити паперовим рушником. Скласти в миску.

Часник почистити і видавити через прес або дрібно порізати.

У сковорідці з високими бортами нагріти олію й обсмажити часник протягом хвилини на середньому вогні.

До огірків додати крохмаль, добре перемішати і додати в сковороду з часником. Смажити 2 хвилини. Влити в огірки соєвий соус, додаємо мелений червоний гострий перець і кунжут. Смажити ще 5–7 хвилин, періодично перемішуючи.

Готову закуску викласти на тарілку.

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