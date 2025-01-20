Любимое блюдо Трампа: как приготовить вкусные домашние бургеры

Президент США настолько любит бургеры, что даже подавал их в Белом доме. И вкусные бургеры можно приготовить дома.

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Вкусные бургеры можно попробовать в ресторанах и даже фастфудах. Президент США Дональд Трамп настолько любит бургеры из Макдональдс, что даже заказывает их на борт своего самолета. Но самые вкусные бургеры все же готовятся дома. И рецепт очень простой, пишет Myastoriya.

Сегодня разнообразные вариации на тему булочки с рубленым мясом встречаются в меню даже самых изысканных ресторанов со звездами Мишлен.

Дональд Трамп очень любит бургеры Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Классический бургер — это вид сэндвича, состоящий из тонкой котлеты из рубленой говядины, обжаренного бекона, колец сладкого лука, кусочков сочного помидора и хрустящего огурца, помещенных между двумя слоями ароматной мягкой булочки. Если бургер — это общий термин, то гамбургер и чизбургер — его разновидности. От гамбургера чизбургер отличается только наличием в составе кусочка сыра.

Лучшее мясо для бургера — говядина. Для бургеров не годится постное мясо вроде вырезки. В фарше должно быть примерно 20% жира. Фарш желательно делать самостоятельно. Но можно и купить конечно.

Бургер

Ингредиенты:

Для котлет:

500 г фарша из говядины;

1 ч. л. чесночного порошка;

½ ч. л. соли;

½ ч. л. черного молотого перца;

4 ломтика ветчины;

4 тонких ломтика полутвердого сыра.

Для подачи:

4 мягкие булочки для бургеров;

маринованные огурцы;

листья салата;

кусочки помидора;

кольца сладкого лука;

кетчуп, горчица по вкусу.

Если делаете фарш самостоятельно, говядину прокрутите через мясорубку, используя насадку с крупной решеткой. Посолите и поперчите. Сформируйте 4 котлеты. В середине они должны быть толщиной примерно 1,3 см, а по краям — 1,9 см. Небольшое углубление в центре каждой котлеты предотвратит их сдувание во время жарки.

Выложите котлеты на гриль и обжаривайте в течение 7-8 минут с каждой стороны. Избегайте сильного огня. Готовность можно определить с помощью термометра для мяса — температура в центре котлет должна достигать 70°C. За 1 минуту до конца приготовления выложите на котлеты по ломтику ветчины и сыра.

Разрежьте булочки пополам, немножко подсушите срез на гриле. Положите на нижние половинки булочек котлеты, затем добавьте кетчуп и горчицу, выложите сверху салат, маринованные и свежие овощи. Накройте вторыми половинками булочек. И подавайте.

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