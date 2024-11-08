Тако и лосось: бывший шеф-повар Белого дома рассказал о любимых блюдах Дональда Трампа (фото)

Андре Раш признался, что Дональд Трамп в свой первый срок президента США любил перекусить гамбургерами, а одним из любимых его блюд был лосось.

Дональд Трамп вскоре вернется в Белый дом и его бывший шеф-повар Андре Раш надеется, что 47- президент США откажется от вредной пищи и действительно серьезно отнесется к здоровому питанию, сообщает TMZ.

Андре Раш считает, что 78-летний Трамп уже не тот человек, каким он был в 2016 году, и ему крайне важно лучше питаться, чтобы быть максимально здоровым для выполнения своих обязанностей президента страны и высоких нагрузок. "А если Дональд Трамп не собирается делать это самостоятельно… то кухонному персоналу придется проявить креативность, когда дело дойдет до еды — по сути, обманом заставить его питаться более здоровой пищей с помощью вкусных блюд", — сказал Андре.

Шеф-повар Раш, который также работал в администрациях Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, говорит, что в первый срок президент Трамп любил перекусить гамбургерами. Он также был большим поклонником стейков, тако и мясного рулета, запивая все это диетической колой.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Насколько помнит повар, у новоизбранного президента никогда не было никаких необычных запросов. Его любимым блюдом была классическая американская кухня, которую он употреблял за ужином, редко завтракая или обедая. Также одним из любимых блюд Трампа был лосось. Раш надеется, что заказов на фастфуд станет меньше.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Что касается того, просили ли его когда-либо приготовить бургер "как в Макдоналдсе", повар отметил: "Такого никогда не случалось, и это хорошо, потому что я бы сказал: нет… заказывайте эту дрянь!".

По словам Андре, Трамп всегда был дружелюбен и любезен с персоналом кухни и шеф-повар уверен, что так будет и дальше, даже если "поварам придется тайно подсовывать овощи в его блюда".

Напомним, 8 ноября Фокус писал о том, что Мадонна эмоционально отреагировала на победу Трампа.