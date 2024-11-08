Тако і лосось: колишній шеф-кухар Білого дому розповів про улюблені страви Дональда Трампа (фото)

Андре Раш зізнався, що Дональд Трамп у свій перший термін президента США любив перекусити гамбургерами, а однією з улюблених його страв був лосось.

Дональд Трамп незабаром повернеться до Білого дому, і його колишній шеф-кухар Андре Раш сподівається, що 47-й президент США відмовиться від шкідливої їжі і справді серйозно поставиться до здорового харчування, повідомляє TMZ.

Андре Раш вважає, що 78-річний Трамп уже не та людина, якою він був у 2016 році, і йому вкрай важливо краще харчуватися, щоб бути максимально здоровим для виконання своїх обов'язків президента країни і високих навантажень. "А якщо Дональд Трамп не збирається робити це самостійно... то кухонному персоналу доведеться проявити креативність, коли справа дійде до їжі — по суті, обманом змусити його харчуватися більш здоровою їжею за допомогою смачних страв", — сказав Андре.

Шеф-кухар Раш, який також працював в адміністраціях Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, каже, що в перший термін президент Трамп любив перекусити гамбургерами. Він також був великим шанувальником стейків, тако і м'ясного рулету, запиваючи все це дієтичною колою.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Наскільки пам'ятає кухар, новообраний президент ніколи не мав жодних незвичайних запитів. Його улюбленою стравою була класична американська кухня, яку він вживав за вечерею, рідко снідаючи або обідаючи. Також однією з улюблених страв Трампа був лосось. Раш сподівається, що замовлень на фастфуд стане менше.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Щодо того, чи просили його коли-небудь приготувати бургер "як у Макдоналдсі", кухар зазначив: "Такого ніколи не траплялося, і це добре, тому що я б сказав: ні... замовляйте цю гидоту!".

За словами Андре, Трамп завжди був доброзичливим і люб'язним із персоналом кухні, і шеф-кухар упевнений, що так буде й надалі, навіть якщо "кухарям доведеться таємно підсовувати овочі в його страви".

Нагадаємо, 8 листопада Фокус писав про те, що Мадонна емоційно відреагувала на перемогу Трампа.