Швейцарський виробник шоколаду скористався хвилею хайпу і випустив "Дубайський шоколад"

У Швейцарії виробник шоколаду Lindt & Sprüngli скористався моментом, коли соцмережі заполонили відео про так званий "Дубайський шоколад" і випустили партію таких солодощів. Новинка викликала суспільний резонанс, а щоб її придбати, людям довелося вистояти годинні черги. Про це пише wlz-online.

Компанія оголосила, що випустила пробну партію "Дубайського шоколаду" у кількості 1000 плиток. Вартість однієї склала 14,99 євро (667 грн). Знайшлися перекупники, які продавали її в 2 рази дорожче.

"Немає жодних планів випускати "Дубайський шоколад" у Швейцарії", — заявляли напередодні у компанії Lindt & Sprüngli, але згодом змінили рішення.

З середини листопада обмежена кількість такого шоколаду буде доступна в окремих швейцарських магазинах Lindt. Виробник заявив, що шоколад на 100 відсотків виготовлений вручну, упакований і пронумерований.

Швейцарський "Дубайський шоколад" зібрав черги

"Дубайський шоколад": чому став відомий

Дубайський шоколад набув шаленої популярності завдяки платформі TikTok, де почали з'являтися відео з хрумкотінням цього шоколаду, і вони збирають мільйонні перегляди. Оригінальний шоколад від дубайської компанії FIX Dessert Chocolatier називається "Can't Get Knafeh of It" і коштує близько 19 доларів або близько 700 гривень. На українських маркетплейсах вартість однієї плитки такого шоколаду становить понад 2000 гривень.

Tik-Tok відео, де шоколад ламають і знімають процес його поїдання, завдяки ASMR ефектам стали вірусними, що підвищило попит на цей шоколад.

Нагадаємо, що світ охопила істерія щодо "Дубайського шоколаду". Десерт став вірусним у соціальних мережах. У кондитерських люди стоять у чергах по кілька хвилин, щоб мати змогу його купити.