На людство чекає несолодке майбутнє: зміна клімату відніме в людей шоколад

Дослідження показують, що зміни клімату вже призвели до тижнів в'янення врожаю в країнах, які є основою світових поставок шоколаду.

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Роками вчені попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, і, схоже, буде лише гірше. Дослідження показують, що зміна клімату вже призвела до тижнів в'янення врожаю в країнах Західної Африки, які є лідерами світових поставок. Така ситуація вже вплинула на врожай і ще більше підстьобнула ціни на продукцію, проте ситуація може погіршитися, пише Science Alert.

На частку цього регіону припадає близько 70% світового виробництва какао і в останні кілька років місцеві фермери боролися зі спекою, хворобами й незвичайними опадами, що сприяло падінню виробництва. Це призвело до неймовірного зростання цін на какао, яке виробляється з бобів дерева какао і є основним інгредієнтом шоколаду.

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У новому звіті незалежної дослідницької групи Climate Central йдеться про те, що антропогенна зміна клімату призводить до того, що вищі температури стають дедалі частішими в Кот-д'Івуарі, Гані, Камеруні та Нігерії. Дослідження показує, що ситуація особливо складна в Кот-д'Івуарі та Гані — двох найбільших виробників какао.

У своєму дослідженні вчені використовували спостереження з 44 регіонів виробництва какао в Західній Африці та комп'ютерні моделі, а потім порівняли сьогоднішні температури зі світом без наслідків зміни клімату. Дослідники розглянули ймовірність того, що регіони зіткнуться з температурою понад 32 градуси за Цельсієм — вище за рівень, який вважають оптимальним для дерев какао.

У своєму звіті вчені також виявили, що за останнє десятиліття зміна клімату додала додаткові три тижні спеки, вищі за 32 градуси за Цельсієм, у Кот-д'Івуарі та Гані під час основного сезону зростання з жовтня по березень. Результати також вказують на те, що торік, який став найспекотнішим за всю історію спостережень, період, коли температура перевищувала оптимальну, становив 42 дні у двох третинах проаналізованих районів.

Тепер учені вважають, що "надмірна спека може сприяти зниженню кількості та якості врожаю". Автори дослідження також вважають, що існують й інші чинники, які потенційно можуть нашкодити какао-деревам і призведуть до підвищення цін. До цих факторів належать:

борошнистий червець;

режим опадів;

контрабанда;

незаконний видобуток.

За словами професорки Університету штату Міссісіпі Нарциси Прікоп, врожай стикається з "екзистенціальною загрозою" здебільшого через більш посушливий клімат у регіонах виробництва какао. На жаль, основним фактором цієї посушливості є викиди парникових газів, що нагрівають планету.

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