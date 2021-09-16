За допомогою какао. Вчені знайшли новий спосіб, як продовжити людське життя

Какао містить велику концентрацію флавоноїдів. Вони є антиоксидантами, які можуть викликати сильну протизапальну реакцію.

Вчені десятиліттями намагалися зрозуміти, чи корисне для здоров'я какао, стародавнійферментований продукт, який ацтеки отримували з бобів "шоколадного дерева", пише IFLS.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Як відомо, какао містить велику концентрацію флавоноїдів, які мають потужну антиоксидантну та протизапальну дію. Для людей вони корисні, але вченим поки незрозуміло, в якій кількості і яким чином вони працюють.

Щоб відповісти на ці питання, доктор Янбінь Донг, генетик і кардіолог з Медичного коледжу штату Джорджія, разом зі своїми колегами досліджуватимуть запальні чинники і генетичні зміни, пов'язані зі старінням, а також з'ясовувати, чи зможе споживання какао їх зменшити.

"Багато людей вважають, що споживання шоколаду корисно. У своєму новому дослідженні ми збираємося довести це або оскаржити", — розповів Донг.

В ході дослідження COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) будуть розглянуті не тільки добавки з вмістом какао, але і полівітаміни. В експерименті візьмуть участь 21 444 особи, серед яких жінки у віці 65 років і старші, а чоловіки від 60 років.

Попередні клінічні дослідження виявили, що використання флавоноїдів знижує запалення, кров'яний тиск та інсулінорезистентність, а також зменшує рівень холестерину і підсилює імунну відповідь. Але ці дослідження були обмеженими.

Дослідження COSMOS перевірить вплив добавок на велику кількість людей. Зокрема, в ході експерименту буде вивчено, чи присутні в крові учасників і в якій кількості прозапальні (ті, які викликають запалення) і протизапальні фактори (цитокіни) на початку випробування, а потім через один і два роки.

Вони прийматимуть добавку какао або полівітаміни, або ж обидва варіанти, або ні те, ні інше. Донг і його колеги також оцінять корисні епігенетичні зміни, який можуть бути активовані какао або полівітамінними добавками.

Варто відзначити, що флавоноїди присутні не тільки в какао. Вони також містяться у винограді і червоному вині, помідорах, цибулі, ягодах і персиках.