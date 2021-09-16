С помощью какао. Ученые нашли новый способ как продлить человеческую жизнь

Какао содержит большую концентрацию флавоноидов. Они являются антиоксидантами, которые могут вызывать сильную противовоспалительную реакцию.

Ученые десятилетиями пытались понять, полезно ли для здоровья какао, древний ферментированный продукт, который ацтеки получали из бобов "шоколадного дерева", пишет IFLS.

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Как известно, какао содержит большую концентрацию флавоноидов, которые обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Для людей они полезны, но ученым пока неясно в каком количестве и каким образом они работают.

Чтобы ответить на эти вопросы, доктор Янбинь Донг, генетик и кардиолог из Медицинского колледжа штата Джорджии вместе со своими коллегами будут исследовать воспалительные факторы и генетические изменения, связанные со старением, а также выяснять, сможет ли потребление какао их уменьшить.

"Многие люди считают, что потребление шоколада полезно. В своем новом исследовании мы собираемся доказать это или оспорить", — рассказал Донг.

В ходе исследования COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) будут рассмотрены не только добавки с содержанием какао, но и поливитамины. В эксперименте примут участие 21 444 человека, среди которых женщины в возрасте 65 лет и старше, а мужчины от 60 лет.

Предыдущие клинические исследования выявили, что использование флавоноидов снижает воспаления, кровяное давление и инсулинорезистентность, а также уменьшает уровень холестерина и усиливает иммунный ответ. Но эти исследования были ограниченными.

Исследование COSMOS проверит воздействие добавок на большое количество людей. В частности, в ходе эксперимента будет изучено, присутствуют ли в крови участников и в каком количестве провоспалительные (вызывающие воспаление) и противовоспалительные факторы (цитокины) в начале испытания, а затем через один и два года.

Они будут принимать добавку какао либо поливитамины, или же оба варианта, или ни то, ни другое. Донг и его коллеги также оценят полезные эпигенетические изменения, который могут быть активированы какао или поливитаминными добавками.

Стоит отметить, что флавоноиды присутствуют не только в какао. Они также содержатся в винограде и красном вине, помидорах, луке, ягодах и персиках.