Человечество ждет несладкое будущее: изменение климата отнимет у людей шоколад

Исследования показывают, что изменения климата уже привели к неделям увядания урожая в странах, которые являются основой мировых поставок шоколада.

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Годами ученые предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, и, похоже, будет лишь хуже. Исследования показывают, что изменение климата уже привело к неделям увядания урожая в странах Западной Африки, которые являются лидерами мировых поставок. Такая ситуация уже повлияла на урожай и еще больше подстегнула цены на продукцию, однако ситуация может ухудшиться, пишет Science Alert.

На долю этого региона приходится около 70% мирового производство какао и в последние несколько лет местные фермеры боролись с жарой, болезнями и необычными осадками, что способствовало падению производства. Это привело к невероятному росту цен на какао, которое производится из бобов дерева какао и является основным ингредиентом шоколада.

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В новом отчете независимой исследовательской группы Climate Central говорится, что антропогенное изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры становятся все более частыми в Кот-д'Ивуаре, Гане, Камеруне и Нигерии. Исследование показывает, что ситуация особенно сложна в Кот-д'Ивуаре и Гане — двух крупнейших производителей какао.

В своем исследовании ученые использовали наблюдения из 44 регионов производства какао в Западной Африке и компьютерные модели, а затем сравнили сегодняшние температуры с миром без последствий изменения климата. Исследователи рассмотрели вероятность того, что регионы столкнутся с температурой выше 32 градусов по Цельсию — выше уровня, считающегося оптимальным для деревьев какао.

В своем отчете ученые также обнаружили, что за последнее десятилетие изменение климата добавило дополнительные три недели жары выше 32 градусов по Цельсию в Кот-д'Ивуаре и Гане во время основного сезона роста с октября по март. Результаты также указывают на то, что в прошлом году, который стал самым жарким за всю историю наблюдений, период, когда температура превышала оптимальную, составил 42 дня в двух третях проанализированных районов.

Теперь ученые считают, что "чрезмерная жара может способствовать снижению количества и качества урожая". Авторы исследования также полагают, что существуют и другие факторы, которые потенциально могут навредить какао-деревьям и приведут к повышению цен. К этим факторам относятся:

мучнистый червец;

режим осадков;

контрабанда;

незаконная добыча.

По словам профессора Университета штата Миссисипи Нарцисы Прикоп, урожай сталкивается с "экзистенциальной угрозой" в основном из-за более засушливого климата в регионах производства какао. Увы, основным фактором этой засушливости являются выбросы парниковых газов, нагревающие планету.

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