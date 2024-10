Дубайський шоколад: заради модного частування люди навіть ідуть на злочини (відео)

У Румунії двоє хлопців намагалися вкрасти фісташки в супермаркеті — все заради трендового частування з TikTok.

Світ охопила істерія з приводу "дубайського шоколаду". Десерт став вірусним у соціальних мережах. У кондитерських люди стоять у чергах по кілька хвилин, щоб мати змогу її купити. Або намагаються приготувати шоколад із фісташковою пастою вдома. Так, у Румунії чоловіка ув'язнили на п'ять років, бо він намагався вкрасти фісташки з супермаркету. Фокус розбирався, чому шоколадні ласощі викликали такий ажіотаж.

Дубайський шоколад — головний кулінарний тренд 2024 року

Дубайський шоколад, який став модним трендовим частуванням, можна купити тільки в Дубаї. Але також можливо приготувати і вдома. Тільки всі інгредієнти обійдуться в кругленьку суму. Так, у румунському місті Клуж затримали чоловіка, який разом зі спільником намагався винести із супермаркету фісташки — головний інгредієнт смаколика. Спільник його кинув, а злодія-ласуна посадили на п'ять років. Але популярність дубайського шоколаду набирає обертів.

Чому дубайський шоколад став популярним

Своєю популярністю дубайський шоколад завдячує одному вірусному відео з TikTok, яке було викладено 2021 року. Популярна блогерка Марія Вехера на камеру з непідробним задоволенням поїдала плитку цього шоколаду. Дивно, але відеоролик подивилися понад 56 мільйонів користувачів.

Через деякий час про нього згадали знову. Багато блогерів стали спеціально літати в Дубай, щоб купити плитку шоколаду. Або його стали замовляти поштою. Дубайський шоколад недешевий. Так, на OLX плитку шоколаду можна купити від 350 до 3000 тисяч гривень. Але оригінальним вважаються тільки шоколадки від FIX Dessert Chocolatier, кондитерської з Дубая, які називаються "Can't Get Knafeh of It" і коштують близько 68,25 дирхама (приблизно 19 доларів або близько 700 гривень).

У кондитерській є шоколадки і з іншими начинками, але популярними стали саме з фісташками.

Дубайський шоколад Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Чому шоколадка так завірусилася — питання відкрите. Швидше за все, просто зіграла роль популярність тренда в TikTok.

З чого складається дубайський шоколад

Оригінальні шоколадки роблять вручну і прикрашають візерунками. Придумала ж рецепт знаменитих солодощів засновниця дубайської кондитерської Fix Сара Хамуда — ідея прийшла до неї під час вагітності. У начинку входять молочний шоколад, найчастіше бельгійський, хрустке тісто катаїфі з тонких волокон і паста з фісташок.

Дубайський шоколад із фісташками Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Виходить вельми калорійно: на одну 200-грамову плитку припадає понад тисячу калорій і близько 65 г фісташкової пасти, що втричі вище норми. Дієтологи попереджають, що краще не їсти всю шоколадку за раз. І популярного десерту краще уникати людям із діабетом, ожирінням і тим, хто має надлишкову масу тіла. А горіхи у складі ласощів можуть спровокувати діарею, або викликати сильну алергічну реакцію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше в Британії виявили вінтажний шоколад. 122-річну плитку шоколаду можна було купити під час коронації короля Едуарда VII 1902 року, але її не з'їли, а зберегли до кращих часів. І тепер продадуть на аукціоні.